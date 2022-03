APSS TRENTO * VACCINAZIONI PAPILLOMA VIRUS: « APPUNTAMENTI SPOSTATI DA LAVIS A TRENTO SUD, CAMBIO DI SEDE PER LE DATE 21 – 22 – 24 – 28 MARZO »

15.01 - giovedì 17 marzo 2022

Tutti gli appuntamenti per la vaccinazione HPV (anti-papillomavirus) fissati al centro vaccinale di Lavis per il 21, 22, 24 e 28 marzo sono spostati all’hub di Trento sud (Mattarello) per questioni logistico organizzative. Giorno e orario dell’appuntamento restano invariati. Sarà garantita la vaccinazione anche alle persone che arrivano fuori dall’orario dell’appuntamento. La vaccinazione Hpv viene fatta solo su specifica lettera di invito secondo le tempistiche previste dal vaccino (ragazze e ragazzi dagli 11 anni). Lo spostamento di sede viene comunicato anche via SMS.

Il centro di Lavis è della protezione civile trentina ed è stato utilizzato come sede vaccinale in più occasioni a partire dallo scorso dicembre, quando è stata organizzata la maratona vaccinale. Il centro viene utilizzato in questi giorni dalla protezione civile come base logistica per organizzare l’imminente missione in Moldavia, dove sarà allestito un campo di accoglienza per i profughi ucraini che fuggono dalla guerra.