RETI MEDIASET * « L’ULTIMO SALUTO A SILVIO BERLUSCONI, LA NUOVA PROGRAMMAZIONE DEL 14/6 »

18.48 - martedì 13 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’ULTIMO SALUTO A SILVIO BERLUSCONI DI MERCOLEDI’ 14 GIUGNO.

Continua l’impegno delle reti Mediaset per seguire e raccontare la scomparsa di Silvio Berlusconi.

Domani, mercoledì 14 giugno, la nuova programmazione prevede:

Su Canale 5, dalle ore 8.40, appuntamento con “Mattino Cinque News – Speciale” che prosegue in edizione straordinaria fino alle ore 13.00.

A seguire, l’edizione quotidiana del Tg5 delle ore 13.00 (in onda in simulcast anche su Retequattro).

Spazio poi allo speciale Tg5, in onda dalle ore 13.30 alle 18.20, all’interno del quale andranno in onda i Funerali di Stato previsti alle ore 15.00 nel Duomo di Milano (in simulcast su tutte le reti e senza interruzioni pubblicitarie).

Studio Aperto delle ore 18.30 si allunga fino alle ore 19.20.

Tg4 è in onda con un’edizione speciale dalle ore 18.20 alle 19.55.

La programmazione dedicata al ricordo di Silvio Berlusconi continua su:

Retequattro con l’appuntamento in access prime-time con “Stasera Italia”, seguito da “Zona Bianca”.

Italia 1, con il docufilm “C’è solo un presidente” che ripercorre l’epopea di Silvio Berlusconi nel mondo del calcio.

Previste le altre normali edizioni dei Tg Mediaset durante la giornata.