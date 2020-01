RAI 1 * “ PASSAGGIO A NORD OVEST “: « SI ANDRà ALLA SCOPERTA DI RAVENNA, SORTA IN UN AMBIENTE POCO OSPITALE FU CARATTERIZZATA DALLA PRESENZA DEL SALE »

Passaggio a nord ovest. Alla scoperta di Ravenna. Nella puntata di Passaggio a nord ovest, in onda sabato 1 febbraio alle 15.00 su Rai1 insieme ad Alberto Angela, si andrà alla scoperta di Ravenna. Sorta in un ambiente poco ospitale, fu caratterizzata dalla presenza del sale, l’oro bianco. Per questo motivo Augusto fece in modo che Classe, il porto di Ravenna, diventasse la base della flotta militare destinata al controllo del Mediterraneo orientale.

Nello scenario magico dei Mari del Sud, si seguiranno i pescatori di perle della regione australiana di Kimberly nella loro caccia giornaliera. Celate all’interno dell’ostrica, recuperate, a rischio della vita, dai pescatori, le perle sono il più grande tesoro sommerso. Si scopriranno i segreti di una pratica antica, sullo sfondo di un paesaggio unico.

Secondo i pastori nomadi, “L’uomo cresce camminando” e Kabo Ana, pastore di etnia Wodaabe, lo sa bene. Con il figlio condivide la gioia di guidare il branco. “Intrecciare la paglia”, ossia, “camminare davanti agli zebù”, per i Wodaabe significa raggiungere la maturità, il coronamento della vita del pastore. Saranno loro, i pastori nomadi, l’ultimo capitolo della puntata.