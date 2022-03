FBK – TRENTO * ” WEBVALLEY 2022 – INTERNATIONAL “: « IL SOGGIORNO-STUDIO ESTIVO ORGANIZZATO PER STUDENTI AL QUARTO ANNO DELLE SCUOLE SUPERIORI, APERTE LE ISCRIZIONI »

11.12 - lunedì 7 marzo 2022

Dopo le ultime due edizioni online, torna in presenza WebValley, il soggiorno-studio estivo organizzato dalla Fondazione Bruno Kessler per studenti al quarto anno delle scuole superiori.

Fino a domenica 27 marzo sarà possibile inviare la propria candidatura seguendo le istruzioni sul sito https://webvalley.fbk.eu

“WebValley 2022 – International” avrà una durata di 3 settimane, dal 17/07/2022 al 6/08/2022, e sarà ospitata presso l’Istituto Artigianelli di Trento, con pernottamento organizzato presso l’Istituto Arcivescovile di Trento.

L’edizione di quest’anno sarà dedicata all’applicazione di strumenti di data science e di intelligenza artificiale nell’ambito del monitoraggio della qualità dell’aria, in collaborazione con i centri “Sensors & Devices” e “Digital Health & Wellbeing” e con l’unità “Data Science for Health” della Fondazione Bruno Kessler.

L’iniziativa sarà aperta anche a studenti internazionali e si richiede ai partecipanti una buona comprensione della lingua inglese.

La Fondazione Bruno Kessler bandisce fino a 15 borse di studio, una parte delle quali destinata a studenti della provincia di Trento. In maggio verranno aperte alcune candidature aggiuntive – fino a un massimo di 20 in totale – per i finalisti del Premio ISEF, la più grande competizione scientifica internazionale per studenti non universitari. Le borse copriranno i costi delle attività specialistiche in laboratorio, vitto e alloggio. L’organizzazione del vitto e dell’alloggio è a carico della FBK. Alle famiglie potrà essere richiesto un contributo per le attività sportive e sociali organizzate nei fine settimana. L’edizione 2022 verrà inoltre parzialmente sponsorizzata dal progetto europeo IPCEI Microelectronics.

Le domande inviate saranno esaminate da un gruppo di esperti, i quali predisporranno una graduatoria di merito utilizzando le informazioni pervenute (in particolare: pagelle scolastiche degli ultimi due anni, CV, lettera di motivazione, lettera di presentazione, intervista-video pre-registrata, secondo le modalità indicate nel sito). Criteri molto importanti nella fase di selezione sono le competenze trasversali, la motivazione personale e la curiosità. Tra i criteri di selezione è inclusa anche un’equilibrata presenza per genere e un limite massimo indicativo di due studenti per istituto.

Per la selezione dei candidati, potrà essere previsto un colloquio online su richiesta della commissione.

Gli studenti che parteciperanno a WebValley avranno la possibilità di farsi riconoscere 150 ore di alternanza scuola-lavoro, a discrezione della scuola di appartenenza.

Sul sito web della Summer School WebValley International (https://webvalley.fbk.eu/) si può trovare una panoramica dei progetti sviluppati nelle edizioni precedenti.

Le richieste di iscrizione da parte degli studenti dovranno essere effettuate in modalità ON-LINE sul sito https://webvalley.fbk.eu; dopo la registrazione all’indirizzo https://webvalley.fbk.eu/accou…. La domanda andrà compilata all’indirizzo https://webvalley.fbk.eu/appli… utilizzando la “track General”.