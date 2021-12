FITD – FONDO INTERBANCARIO TUTELA DEPOSITI * BANCA CARIGE: « RICEVUTA IL 14/12/2021 LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI BPER BANCA PER L’ACQUISIZIONE DELL’INTERA PARTECIPAZIONE DETENUTA »

18:22 - 16/12/2021

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (“FITD”) conferma di aver ricevuto in data 14 dicembre 2021 una manifestazione di interesse non vincolante da parte di BPER Banca S.p.A. (“BPER”) per l’acquisizione dell’intera partecipazione detenuta, pari complessivamente all’80% circa del capitale sociale di Banca Carige S.p.A. (“Carige”).

Il FITD precisa che la manifestazione di interesse presenta termini e condizioni da approfondire che, allo stato, in particolare, per quanto riguarda il livello di ricapitalizzazione richiesto per Carige, non risulta conforme alle previsioni statutarie (art. 35) relative agli interventi del tipo in questione.