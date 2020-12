VVF RIVA DEL GARDA (TN) * INTERVENTO: « RECUPERATA UN’IMBARCAZIONE ROVESCIATA NEL CANALE DELLA ROCCA »

Nella giornata di oggi siamo intervenuti per recuperare un’imbarcazione rovesciata nel canale della Rocca a Riva del Garda.

Il signor Ivo C. mentre era intento a ripristinare la sua “Fortunella” (nome del natante da 6 metri) cadeva nel canale a seguito dello sbilanciamento causato dall’acqua che non era stata espulsa dalle pompe di sentina automatiche. Di dura tempra il signor Ivo allertava i vigili del fuoco e si cambiava gli abiti fradici per collaborare nelle operazioni di recupero.

Il personale in assetto da soccorso acquatico ha raggiunto lo scafo dall’altra parte del canale con l’attrezzatura necessaria per agganciare la barca e portarla presso l’autocarro gru predisposto per il recupero. Sempre in acqua (temperatura del lago 9°c) è stata vincolata per poterla raddrizzare (700kg il natante + 500 litri di acqua imbarcata) e svuotare con apposite pompe a immersione. Una volta in assetto Fortunella è rientrata presso i suoi ormeggi.

Sono intervenuti 8 vigili, un autocarro gru, un mezzo di soccorso acquatico e il polisoccorso.