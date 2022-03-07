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PAT – ISPAT * INCIDENZA DONNE SINDACO: « IN ITALIA LA PERCENTUALE È AL 14,9 / IN TRENTINO LA QUOTA È PARI A 18,8% / IN ALTO ADIGE IL VALORE È DEL 11,2% (DATI ANNO 2021) »
PAT – ISPAT * INCIDENZA DONNE SINDACO: « IN ITALIA LA PERCENTUALE È AL 14,9 / IN TRENTINO LA QUOTA È PARI A 18,8% / IN ALTO ADIGE IL VALORE È DEL 11,2% (DATI ANNO 2021) »
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11.00 - lunedì 7 marzo 2022
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