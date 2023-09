LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: « PRESENTAZIONE CANDIDÀTI, ANGELI – CALIARI – DAL RÌ – LIA GIORDANI – MOSER – PINTARELLI – POSTAL – TASIN »

16.51 - mercoledì 27 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Per una Trento sempre più protagonista e motore della Provincia, la Lista Fugatti Presidente, guidata dal Segretario e Capolista Achille Spinelli, ha presentato le sue candidate e i suoi candidati trentini: Eleonora Angeli, Samuela Caliari, Paolo Dal Rì, Maria Lia Giordani, Michele Moser, Christian Pintarelli, Claudia Postal e Monica Tasin.

“Crediamo – ha spiegato Spinelli – che i tanti risultati ottenuti dall’amministrazione uscente per la valorizzazione del capoluogo possano essere un biglietto da visita che in campagna elettorale non avrà bisogno di tante altre parole in più. Mai come con l’amministrazione che ho l’onore qui di rappresentare Trento è stata valorizzata e potenziata, anche attraverso il dialogo costruttivo con un’amministrazione comunale di colore politico diverso, a dimostrazione che in Provincia guardiamo in primo luogo alle esigenze delle persone, non certo a schermaglie politiche di piccolo cabotaggio che svilirebbero tutte le nostre comunità”, dichiara

Spinelli.

“Le sfide, che attendono il nostro capoluogo, sono davvero tantissime, e continuare con una Provincia guidata da un Presidente come Maurizio Fugatti, che già conosce il lavoro da fare, sarebbe davvero una garanzia per tutti, compresi anche le elettrici e gli elettori di centrosinistra interessati a una corretta e leale continuità di interlocuzione tra le istituzioni.

Abbiamo il piacere di presentare a Trento candidature realmente agguerrite e competitive, donne, imprenditrici, uomini di legge e di azienda.

Un’offerta politica speriamo davvero all’altezza delle sfide che ci attendono, tra investimenti, innovazione e sviluppo. Non trascurando una particolare attenzione per la sicurezza, che in città ha certamente bisogno di maggiore attenzione e considerazione da parte di tutti”, conclude Spinelli.