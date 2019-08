DIRETTIVO FUTURA * SCRITTE INGIURIOSE CONTRO FUGATTI: « CONDANNIAMO LE MINACCE DI MORTE, L’OPPOSIZIONE È RESISTENZA CIVILE NONVIOLENTA ANCHE A LIVELLO VERBALE »

Futura condanna senza remore qualsiasi scritta irriguardosa o ingiuriosa verso chiunque e in particolare nei confronti di chi rappresenta l’istituzione provinciale trentina come il presidente Fugatti. La politica dell’odio non porta da nessuna parte. Futura crede nell’opposizione come resistenza civile e nonviolenta, anche a livello verbale. Per questo condanna fermamente le minacce di morte al presidente della Provincia apparse sul Trincerone.

*

Il direttivo di FUTURA – Partecipazione e Solidarietà