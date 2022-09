SILVIO BERLUSCONI * “PILLOLE PROGRAMMA“: « SE NON SEI CONTENTO E SE VUOI CAMBIARE DAVVERO LE COSE IL 25 SETTEMBRE DEVI ANDARE A VOTARE E VOTARE FORZA ITALIA »

09.21 - mercoledì 14 settembre 2022

Oggi mi rivolgo proprio a te e voglio farti qualche domanda.

Sei contento di come vanno le cose in Italia?

Sei contento del lavoro che hai?

Sei contento delle bollette che devi pagare?

Sei contento delle opportunità di lavoro che ti vengono offerte?

Sei contento delle tasse che paghi?

Sei contento della tua pensione?

Sei contento di come funziona la burocrazia?

Sei contento di come funziona la giustizia?

Se la risposta è sì, che sei contento, allora il 25 settembre puoi stare a casa o puoi votare la sinistra, che ti garantisce di andare avanti così o peggio di così.

Se invece non sei contento, se vuoi cambiare davvero le cose per il tuo futuro e quello della tua famiglia, il 25 settembre devi andare a votare e devi votare assolutamente

Forza Italia.