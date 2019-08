MORANDUZZO (LEGA) * DICHIARAZIONI PADRE ZANOTELLI: « INVECE CHE PREDICARE IL VANGELO, SI PREOCCUPA SOLO DI RAGIONI DI STATO »

Secondo padre Alex Zanotelli “non ci si può dichiarare cristiani e votare Lega” in quanto “la politica leghista è antitetica al Vangelo”.

Che dire, questo personaggio sprizza odio da tutti i pori. È indegno utilizzare la religione per dividere le persone tra buoni e cattivi sulla base di opinioni puramente personali e ideologizzate. Rimango sempre dell’idea che la Chiesa (preti compresi) non DEVE fare politica, in caso contrario si tolgano la tonaca e si candidino.

Io sono orgoglioso di professarmi cristiano e cattolico, anche se mi sento sempre meno parte di questa Chiesa Cattolica, per fortuna non tutta, ridotta a fare la sponda a ONG a fini di lucro. Forse la riflessione che andrebbe fatta è proprio in riferimento a preti come Zanotelli che, a causa di questa professata lontananza dalle persone, portano le chiese a svuotarsi.

Come lui si prende la libertà di additarci a non-veri-cristiani, allora noi possiamo dire che lui non è un vero prete, e di cristianesimo vero ne dimostra ben poco, mentre si preoccupa solamente di ricoprire il ruolo di terzomondista fanatico spesso preda di deliri ideologici che con la religione hanno poco o nulla a che fare.

Padre Zanotelli pensi a fare il missionario, anche se devo ricordare che dall’Africa – alla fine – è scappato pure lui. Con questi suoi continui attacchi dimostra solo di essere una persona maleducata, che non ha rispetto per gli altri e per le altrui vedute. Per fortuna anche all’interno della Chiesa stanno emergendo sempre più voci non allineate, a dimostrazione che l’interpretazione del Vangelo non è univoca ed il pensiero unico è sempre sbagliato.

Invece che predicare il Vangelo, questo si preoccupa solo di ragioni di Stato: ecco uno dei motivi della crisi della Chiesa: preti prestati alla politica invece che a Dio. Gli consiglio un esame di coscienza e capire che – forse – ha sbagliato missione.

Questo è quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Devid Moranduzzo.