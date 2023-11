PAT * TRASPORTO PUBBLICO: « SCIOPERO 17/11 PERSONALE TRENTINO TRASPORTI E GRUPPO FERROVIE STATO, ECCO LE FASCE ORARIE GARANTITE »

18.02 - martedì 14 novembre 2023

Trasporto pubblico, gli scioperi di venerdì 17 novembre. Per il personale di Trentino Trasporti e del gruppo Ferrovie dello Stato. Ecco le fasce orarie garantite. Giornata di scioperi venerdì prossimo, 17 novembre, nel trasporto pubblico in Trentino. Ad essere interessato è sia il personale di Trentino Trasporti che quello del gruppo Ferrovie dello Stato. Sono dunque possibili disagi per chi dovesse muoversi su treni, linee urbane ed extraurbane dei bus e altri sistemi di mobilità collettiva sul territorio provinciale.

Ecco le informazioni a cui fare attenzione per la cittadinanza.

Sciopero del personale di Trentino trasporti SpA

Il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino trasporti S.p.A. garantiranno il servizio nelle seguenti fasce orarie: da inizio servizio fino alle ore 8.30 e dalle ore 16.00 fino a fine servizio.

Le corse iniziate prima delle ore 8.30 e non ancora ultimate verranno effettuate con le seguenti modalità:

Servizio Urbano/funivia Trento-Sardagna: prosecuzione fino al capolinea;

Servizio Extraurbano*/Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa.

Il servizio riprenderà regolarmente con le corse in partenza successivamente alle ore 16:00.

Si informa che non sono disponibili dati di adesione relativi a precedenti scioperi proclamati dalle medesime sigle sindacali di pari durata riferiti al personale di Trentino trasporti S.p.A. Si informa, da ultimo, che il dato di adesione al più recente sciopero di 24 ore cui hanno aderito le organizzazioni sindacali FILT-CGIL e UILTRASPORTI è pari al 18,15% del personale di Trentino trasporti S.p.A.

Sciopero del personale del Gruppo FS

Si informa inoltre che nella medesima giornata del 17 novembre è indetto uno sciopero da parte del personale del Gruppo FS, che coinvolge anche Trenitalia, dalle ore 00:01 alle ore 20:59.

Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (come da allegato). L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.