DEGASPERI (M5S) * UNIVERSITà DI TRENTO: « “BORSE DI STUDIO“ AI DIPENDENTI, NOI AVEVAMO AVVISATO »

Borse Università di Trento: noi avevamo avvisato. Lo scorso anno con l’interrogazione n. 5924/XV, nel generale disinteresse dei media, chiedevo lumi riguardo una modalità piuttosto singolare di erogazione di “borse di studio” ai dipendenti dell’Università di

Se il fine era e rimane meritorio, la modalità applicativa sollevava qualche perplessità, se non altro per il fatto che il finanziamento “a pioggia” non teneva in alcun conto del reddito e del patrimonio dei beneficiari, generando una sorta di discriminazione al contrario.

Naturalmente tutto corretto secondo la risposta della Giunta

Oggi conosciamo le conclusioni della Procura della Corte dei Conti sulla vicenda.

Attendiamo l’esito del giudizio ma possiamo almeno affermare che i nostri dubbi sono autorevolmente condivisi.