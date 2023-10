ON. TESTOR E CATTOI (LEGA) * BRENNERO: « FINTO AMBIENTALISMO, BASTA DANNEGGIARE L’ECONOMIA E PENALIZZARE I NOSTRI AUTOTRASPORTATORI »

18.44 - mercoledì 11 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Brennero: parlamentari Lega, finto ambientalismo di sinistra penalizza economia e peggiora qualità aria. “Basta danneggiare l’economia e penalizzare i nostri autotrasportatori nel nome di un finto ambientalismo sbandierato dal governo austriaco: nei giorni in cui gli austriaci impongono i blocchi ai nostri tir la qualità dell’aria peggiora del 30% in val d’Isarco. Stop a blocchi unilaterali ma sì alla libera circolazione di merci: obiettivi che il ministro dei Trasporti Matteo Salvini sta portando avanti con determinazione per il bene del Trentino e del Paese”.

Così in una nota le parlamentari trentine della Lega Elena Testor e Vanessa Cattoi.