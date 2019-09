SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO SULLA CIMA CECE (LAGORAI): « ESCURSIONISTA MODENESE ELITRASPORTATO ALL’OSPEDALE SANTA CHIARA DI TRENTO »

Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino. Intervento sulla cima Cece (Lagorai): escursionista elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Un uomo, un escursionista originario della provincia di Modena del 1956, si è infortunato scivolando per circa 5 metri in un canale sulla cresta est di cima Cece (catena del Lagorai). È stato lui stesso a lanciare l’allarme verso le 12.30 tramite l’Applicazione GeoResQ, poiché non era più in grado di proseguire in autonomia a causa dei traumi riportati nella caduta.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino e l’equipe medica. Il ferito è stato quindi stabilizzato, imbarellato e imbarcato sul velivolo per il trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento. Non è stato necessario l’intervento dei quattro operatori della Stazione di Caoria, pronti in piazzola in caso di bisogno.

*

Foto: immagini di archivio