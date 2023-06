CONSIGLIO REGIONE TN-AA * CAMPIONATO MONDIALE DANZA: « ALLE STUDENTESSE DEL COREUTICO DI LEVICO CONSEGNATE LE MAGLIETTE PERSONALIZZATE »

16.44 - giovedì 29 giugno 2023

Una maglietta personalizzata con l’emblema del Consiglio regionale. E’ l’originale “divisa” che indosserà un gruppo di ragazze impegnate nel campionato mondiale di danza che si sta svolgendo in queste ore in Portogallo: “Un segno di vicinanza a delle studentesse che si stanno distinguendo in una disciplina tutt’altro che semplice” osserva il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher. “Presso il palazzo della Regione ho consegnato loro, assieme all’assessore provinciale Stefania Segnana, le magliette personalizzate. Fanno parte della terza classe dell’istituto coreutico di Levico Terme che si è qualificata alla finale mondiale di danza e che è in partenza per il Portogallo. Un modo diverso per augurare a tutte le ragazze un grosso in bocca al lupo”.