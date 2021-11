CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * “IL CODICE BRANDIS“: « LA PRESENTAZIONE DEL TERZO VOLUME, IL 12 NOVEMBRE ORE 17.00 »

Presentazione del terzo volume “Il Codice Brandis e i castelli del Basso Trentino e dell’Alto Garda.

Castello del Buonconsiglio, 12 novembre ore 17.00.

Il Codice Brandis è la più importante raccolta iconografica di castelli, residenze signorili e città fortificate presenti nella Contea del Tirolo agli inizi del Seicento. Apparso per la prima volta in pubblico in occasione di una mostra tenutasi nel 2012 al Castello del Buonconsiglio, aveva attirato sin da subito l’attenzione di numerosi visitatori, fra cui alcuni storici, per la straordinaria precisione dei suoi disegni e per la notevole quantità d’informazioni contenute nei 105 fogli disegnati da uno sconosciuto artista. La doppia pagina dedicata a Trento, ad esempio, mette in evidenza lo splendore della città, accentuando il ruolo strategico, religioso e politico da essa svolto all’interno della regione del Tirolo, all’epoca il confine più meridionale del Sacro Romano Impero.

La città viene disegnata con le sue possenti mura, all’interno delle quali spiccano ben dettagliate le torri, i caratteristici campanili, le principali chiese, il Duomo e il Castello del Buonconsiglio, a cui viene dedicata una seconda più particolareggiata descrizione. Nel terzo volume del Codice Brandis, dedicato al Basso Trentino e all’Alto Garda, si trovano tutti i disegni originali dell’antico manoscritto, molte immagini inedite e cinque importanti saggi, utili alla contestualizzazione dell’opera nel periodo storico, il Seicento, uno dei secoli più travagliati della storia d’Europa, caratterizzato dalla sanguinosa Guerra dei Trent’anni, dall’arrivo della peste e dalla presenza della Piccola Era Glaciale con le sue freddissime stagioni.

Molta rilevanza viene data nel libro anche al fenomeno dell’incastellamento del territorio che già allora vantava la maggior concentrazione di castelli per chilometro quadrato e che rappresenta ancor oggi una peculiarità della regione. L’opera fa parte di una collana scritta da un team di esperti in collaborazione con l’Associazione culturale Tangram di Merano e pubblicata dalla casa editrice Curcu Genovese Athesia grazie al contributo della Provincia Autonoma di Bolzano, della Regione del Trentino Alto Adige e dei comuni di Merano e Lana.

Alla presentazione del Codice Brandis, prevista per il 12 novembre 2021, alle ore 17:00, presso il Castello del Buonconsiglio, parteciperanno alcuni autori, fra cui la professoressa Ulrike Kindl, già docente presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e curatrice del Codice Brandis, Alessandro Baccin, storico e saggista, il dott. Carlo Andrea Postinger, medievista e autore di numerose opere sui castelli del Trentino, il dott. Fiorenzo Degasperi, giornalista e ricercatore, e il regista Roberto Condotta, che presenterà una parte del documentario della RAI Alto Adige dedicato al Codice.

E’ richiesta la prenotazione ai numeri telefonici 0473 21043 – 3384842130. Ingresso consentito con Certificazione verde Covid 19 (Greenpass). Posti limitati

INFO E PRENOTAZIONI

Associazione culturale Tangram di Merano

learning@tangram.it www.tangram.it