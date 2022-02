CONSIGLIO PAT * INCONTRI ISTITUZIONALI: « PALAZZO TRENTINI, IL PRESIDENTE KASWALDER SALUTA IL COLONNELLO SALOTTI CHE PASSA IL TESTIMONE AL PARI GRADO EDERLE »

10:23 - 7/02/2022

Il colonnello Simone Salotti, giunto nel settembre 2019 a guidare il Comando provinciale dei Carabinieri, ha raggiunto il momento della pensione e ha passato il testimone al pari grado Matteo Ederle. Entrambi gli alti ufficiali si sono recati in visita a palazzo Trentini, dove li ha accolti il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, per augurare a Salotti un felice ritorno alla vita civile e per assicurare invece a Ederle la totale disponibilità dell’istituzione consiliare a collaborare nel presidio del territorio trentino.

Il comandante Salotti – che Kaswalder ha ringraziato per come ha intensamente interpretato il ruolo in questo biennio – ha tracciato un quadro lusinghiero della nostra terra, spiegando di averne apprezzato la coesione sociale e il livello di civismo. Il colonnello Ederle, veronese e quindi buon conoscitore delle nostre città e valli, ha detto di voler confermare nei fatti e con le proprie concrete scelte di comando la tradizione di generoso impegno e di presenza capillare dei Carabinieri a servizio della cittadinanza.