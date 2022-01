METEOTRIVENETO * « CLIMA DA RECORD IN MONTAGNA TRA IL 30 DICEMBRE E IL 2 GENNAIO, NUMEROSE LE LOCALITÀ CON TEMPERATURE PROSSIME O SUPERIORI AI 10°C ANCHE OLTRE I 2.000 METRI »

9:40 - 3/01/2022

Tra il 30 dicembre e il 2 gennaio, una zona di alta pressione sul bacino del Mediterraneo ha determinato condizioni di tempo stabile con sole in quota e qualche locale nebbia nei fondivalle durante le ore più fredde mentre l’avvezione di aria subtropicale in quota ha comportato una inconsueta mitezza in alta montagna con zero termico a 3700 m nella serata del 31 dicembre.

Negli ultimi tre giorni sono stati battuti molti record, qui di seguito le temperature massime del 31 dicembre 2021 rilevate dalle stazioni meteo di Meteotrentino in ordine decrescente di altitudine, notare le numerose località con temperature prossime o superiori ai 10°C anche oltre i 2000 metri con valori più prossimi a valori di inizio giugno che di dicembre.

Dati davvero interessanti quelli rilevati dalle nostre stazioni meteorologiche poste a quote comprese tra i 2950 e i 3205 metri, che hanno registrato temperature superiori allo zero anche per 72 ore consecutive.