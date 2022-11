TRANSDOLOMITES * ATTIVITÀ ASSOCIAZIONE: GIRARDI:  « ANCHE GRAZIE AL NOSTRO CALENDARIO RICAVÀTI 130 MILA EURO, PER STUDI TECNICI SUL PROGETTO FERROVIA VALLI AVISIO »

12.42 - lunedì 21 novembre 2022

Il calendario 2023, iniziativa giunta al terzo anno, è dedicato alle ferrovie esistenti ed esistite nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ricordare questo patrimonio, spesso sottovalutato o anche sconosciuto, che questa Regione possiede ed ha posseduto. Al termine della Prima Guerra Mondiale il territorio oggi corrispondente alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol era percorso da ben 735 km di linee, escluse le tranvie di Bolzano e Merano (nel 2022, 500,5 km). Con questa iniziativa Transdolomites intende mettere in evidenza l’importanza che ha avuto l’estesa e diffusa rete ferroviaria e tranviaria per la nascita e lo sviluppo del turismo e la mobilità dei residenti.

Turismo e la modalità di muoversi in modo intelligente e sostenibile, l’obiettivo che Transdolomites da oltre dieci anni di attività sostiene e propone per proteggere la delicata natura del territorio alpino e dolomitico. E la proposta più significativa e coinvolgente in questo senso è proprio quella di una nuova ferrovia che da Trento con capolinea a Penia di Canazei si sviluppi lungo l’asta del torrente Avisio ove incontriamo le Valli di Cembra, Fiemme e Fassa.

Tutto questo abbinato alla connessione con la rete ferroviaria ad alta velocità italiana (nord-sud ed est-ovest) ed europea (corri doio TEN-T del Brennero) per poter invogliare all’uso della ferrovia anche per i viaggi di arrivo e di partenza dei turisti , oltre che dei residenti.

Le ferrovie rappresentate in questa nuova pubblicazione sono ; Ora-Predazzo nella foto di copertina, Valsugana, Renon, Alta Anaunia, Pusteria, Trento-Malè, Mori-Arco-Riva, Transatesina, Brennero, Bolzano-Merano, Brunico-Campo Tures, Merano-Malles, Val Gardena e nella copertina di chiusura la riproduzione delle emissioni postali con i quali Poste Italiane hanno ricordato la Ferrovia della Val Gardena/Grödnerbahn, e la Ferrovia del Renon/Rittnerbahn. Ogni foto è accompagnata da una breve contestualizzazione storica

Inoltre la presentazione curata da Mario Forni propone come introduzione del calendario la storia ferrovia della nostra regione.

Misure del calendario: cm 30 x 43,

Quella del calendario è una iniziativa di carattere culturale ed allo stesso tempo di autofinanziamento. Azioni di questo carattere che hanno permesso a Transdolomites di finanziare con proprie risorse, sponsorizzazioni private e contributi pubblici ben € 130.000,00 gli studi tecnico-economici funzionali al progetto della Ferrovia Valli dell’Avisio. Ulteriore studio commissionato nel 2022 è quello legato alla comunicazione e ticketing nell’ambito della mobilità pubblica mirante a proporre modelli di comunicazione che facilitino una fruizione più efficace dei servizi di mobilità pubblica. Studio di pubblica utilità che una volta concluso verrà presentato pubblicamente e messo a disposizione della Pubblica Amministrazione

La pubblicazione potrà essere commissionata accedendo al link del modulo online: https://forms.gle/Y6hpfKWM55WbKqfv5

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites