PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * TUNNEL BRENNERO : « RFI HA PUBBLICATO IL BANDO EUROPEO DI GARA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA TRATTA FORTEZZA-PONTE GARDENA »

Nuovo importante passo avanti per la realizzazione della linea Verona – Fortezza. Rfi ha pubblicato ieri il bando di gara per progettazione ed esecuzione della tratta Fortezza-Ponte Gardena.

Rete Ferroviaria Italiana ha pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione del tratto di linea Fortezza – Ponte Gardena che attraversa anche i comuni di Varna, Bressanone, Velturno, Funes, Chiusa e Laion.

Per quanto riguarda il bando pubblicato ieri, esso riguarda – fa sapere Rfi – circa 22,5 chilometri di nuova linea ferroviaria. Il tracciato si sviluppa in due gallerie a doppia canna, Scaleres e Gardena, della lunghezza rispettivamente di 15,4 e 6,3 chilometri, collegate da un ponte sul fiume Isarco. Il valore delle opere, comprensivo della progettazione esecutiva, è di oltre 1,15 miliardi di euro, mentre l’investimento complessivo è pari a circa 1,52 miliardi di euro, finanziato dal Contratto di programma tra Rfi e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nella fase di avvio dei lavori del Tunnel del Brennero che entrerà in esercizio nel 2028 era stata annunciata la volontà di realizzare contestualmente le tratte di accesso. “Con questo passo può essere mantenuta la promessa di realizzare la tratta di accesso di pari passo con il Tunnel del Brennero”, affermano il presidente della Provincia e l’assessore alla TUNNEtà. La nuova linea è fondamentale per la funzionalità del Tunnel stesso, per garantire l’alleggerimento del traffico sull’asse del Brennero, aggiungono, sottolineando la positiva collaborazione tra Rfi – con la società Italferr – i Comuni, i parlamentari altoatesini e gli uffici provinciali.

Foto di archivio