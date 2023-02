CONFINDUSTRIA * “SMACT COMPETENCE CENTER“: « A ROVERETO INCONTRO TRA LE IMPRESE DEL SISTEMA MODA DI TRENTO E VERONA, FOCUS SU RICERCA ED INNOVAZIONE »

16.25 - giovedì 16 febbraio 2023

Le imprese del Sistema Moda di Trento e Verona allo SMACT Competence Center di Rovereto. Si è svolto presso la Live Demo dello SMACT Competence Center del Nord Est di Rovereto un partecipato incontro tra le imprese della Sezione Sistema Moda di Confindustria Trento, una delegazione della stessa Sezione di Confindustria Verona e altre aziende trentine, legate alla filiera del tessile e della moda.

L’appuntamento si è aperto con i saluti istituzionali dei presidenti delle due Sezioni – Giuseppe Gaspari per la compagine trentina e Giorgio De Gara per la Sezione Sistema Moda di Confindustria Verona – e del Direttore Generale di Confindustria Trento Roberto Busato.

“La nostra Associazione – ha detto Gaspari – è da molto tempo profondamente impegnata a sviluppare percorsi volti a fare sistema e, come in questo caso, a creare e conoscere opportunità e luoghi di ricerca e innovazione. Tali luoghi devono essere soprattutto di stimolo e supporto alle straordinarie fasi di transizione che stanno caratterizzando economicamente e socialmente la nostra epoca”.

Dagli assessment della maturità digitale realizzati da Confindustria Trento in collaborazione con il Digital Innovation Hub su un numero significativo di aziende del settore tessile-moda, emerge l’evidenza di una preponderanza del settore nell’investire in digitalizzazione della produzione (anche grazie alle agevolazioni messe in campo dal governo nazionale e locale) e, a cascata, dei processi più operativi. Questi risultati vengono riscontrati in tutti i settori industriali trentini e nazionali. Tuttavia, la digitalizzazione è una trasformazione che non può essere affrontata a compartimenti stagni, ma necessita di un processo globale che comprenda l’intera catena del valore aziendale. “Come Associazione – ha concluso Gasperi -, vorremmo quindi stimolare l’equalizzazione degli sforzi in tutti i macro-processi aziendali”.

“Le aziende stanno affrontando numerose sfide per riuscire a rimanere competitive – ha aggiunto De Gara – e la digitalizzazione rappresenta ormai una scelta obbligata. Poter quindi contare su un ecosistema dell’innovazione che vada anche oltre i confini geografici amplia le opportunità. Per questo abbiamo colto con piacere l’invito dei colleghi della sezione moda di Confindustria Trento, conoscere quante più realtà ci siano attorno a noi è essenziale per poter sfruttare al meglio tutte le occasioni di crescita”.

A seguire è intervenuto Matteo Faggin, Direttore Generale SMACT, che ha presentato tra le altre cose le attività del Competence Center a supporto delle imprese, illustrando tecnologie e strutture presenti nelle Live Demo SMACT del triveneto, con focus su quelle presenti e funzionanti a Rovereto. Si è dato dunque spazio al racconto di progetti di innovazione già realizzati con le imprese del territorio. Fra i progetti di successo, il Digital Twin applicato in Meccanica del Sarca.