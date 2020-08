COMUNE ROVERETO (TN) * MALTEMPO: « IL SINDACO VALDUGA HA FIRMATO L’ORDINANZA DI CHIUSURA DELLA CICLABILE (TRA PONTE VILLALAGARINA E PONTE RAVAZZONE » (ALLEGATO PDF)

Con ordinanza urgente il Sindaco di Rovereto ha disposto la chiusura della ciclabile posta lungo l’Adige. Il provvedimento è stato emesso in serata dopo che per tutta la giornata se erano susseguiti sopralluoghi e monitoraggi nei punti più critici come la Moja e Val di Riva.

Accompagnato dal Comandante dei Vigili del Fuoco e dai funzionari del Comune, il Sindaco ha compiuto verifiche sia nella mattinata che nel pomeriggio rimanendo in costante contatto con il Comando dei Vigili del Fuoco di Rovereto.

Le prime misure preventive hanno riguardato il posizionamento di sacchi di sabbia nei punti maggiormente critici tra il ponte di Villa e Ravazzone.

E’ necessario che la popolazione sia consapevole dei rischi e non si avvicini ai punti critici lungo l’Adige.

Lo stato di allerta che ha interessato l’intero territorio comunale e provinciale e resta arancione fino alla mezzanotte di oggi, è conseguente agli avversi eventi atmosferici e o meteorologici che hanno aumento la portata idrica del fiume Adige.

Tale portata è prevista in aumento nelle prossime ore, ma al momento i modelli matematici non consentono di dare indicazioni più precise sull’arrivo dell’ondata di piena.

Sindaco e membri del COC (Centro Operativo Comunale) sono in contatto con la Sala di Piena della Protezione Civile per ogni aggiornamento.

Dalle evidenze il differenziale tra il pelo libero dell’acqua e il livello arginale della ciclabile, era già critico e in alcuni punti già inesistente nel tardo pomeriggio di oggi.

Pertanto ai fini di garantire presidio e tutela per l’incolumità pubblica è stato deciso di interdire il transito nel tratto compreso fra ponte di Villalagarina ed il ponte di Ravazzone. Risulta ammesso il transito per ragioni di necessità ai civici ubicati in Località Val di Riva.

Eventuali altre comunicazioni saranno rese disponibili su sito e canali social.

*

In allegato il provvedimento.