COMUNE DI TRENTO * “VI RACCONTO UNA STORIA“: « A PALAZZO GEREMIA LA PRESENTAZIONE DEI LIBRI REALIZZATI DA “ACAV“ E LA SCUOLA DELL’INFANZIA VIRGINIA DE PANIZZA »

17.50 - giovedì 16 marzo 2023

Vi racconto una storia, anzi tre con la presentazione dei libri realizzati da Acav e scuola dell’infanzia Virginia de Panizza. Oggi a Palazzo Geremia il progetto di educazione alla cittadinanza globale. Si è tenuto oggi pomeriggio nel salone di rappresentanza di palazzo Geremia l’incontro Vi racconto una storia, nel quale si è presentato il progetto di educazione alla cittadinanza globale nella scuola dell’infanzia Virginia de Panizza, realizzato dall’Associazione centro aiuti volontari (Acav) in collaborazione con Comune e Provincia.

Il progetto ha visto la realizzazione di tre libri realizzati da Acav insieme alla scuola Virginia de Panizza, Mille Gocce, Fogliolina Green e Insieme in ricerca di cittadinanza possibili presentati in occasione dell’evento. Il percorso affrontato, raccontato attraverso le pagine dei testi, trova le sue radici negli obiettivi dell’Agenda 2030, toccando in particolare i temi dell’acqua, della vita sulla terra e della pace, per promuovere con il coinvolgimento di alunni, famiglie e di tutta la comunità scolastica la cultura della solidarietà e dei valori della reciprocità.

Come affermato dall’Assessora Elisabetta Bozzarelli per sottolineare l’importanza di questa coprogettazione condivisa: «Le storie si raccontano, si scrivono, si ascoltano, si inventano. Le storie parlano di noi, delle persone che conosciamo, della vita, dei sogni, del mondo, in mille intrecci che continuamente si rinnovano e ci sorprendono. Perché alla fine le storie raccontate, scritte, ascoltate, sono le storie di un mondo interdipendente che guarda al domani con gli occhi dell’oggi».

L’associazione, che da anni realizza progetti di cooperazione internazionale in Uganda, ha collaborato per quattro anni con bambini, insegnanti e famiglie della scuola dell’infanzia. Il progetto è nato dalla convinzione che non si diventa cittadini attenti alla globalità quando si è grandi, ma nutrendo fin da il seme delle scelte future. Ogni bambino e bambina ha pensieri, opinioni e soluzioni da prendere sul serio, accogliere e approfondire.

All’incontro erano presenti l’assessora Elisabetta Bozzarelli, il presidente di Acav Giacomo Merlo, l’ex presidente della scuola Virginia de Panizza Carlo Andreotti, gli insegnanti Monica Frizzera, Franca Franceschini, Ivana Leonardelli, la coordinatrice e formatrice della Federazione Provinciale delle Scuole Materne Ilaria Mancini, Alice Tambosi docente del Centro Moda Canossa, il responsabile dell’unità specialistica inclusione della Federazione provinciale delle scuole materne Pasquale Arcudi e l’illustratrice Lorena Martinello.