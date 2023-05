ENPA * ORSI TRENTINO: « SENZA INFORMAZIONE E PREVENZIONE GLI “INCIDENTI“ SARANNO SEMPRE POSSIBILI, FUGATTI COSA INTENDE FARE? »

16.40 - venerdì 5 maggio 2023

Orsi Trentino, Enpa:”Senza informazione e prevenzione gli incidenti saranno sempre possibili”. Con le ultime dichiarazioni rese Fugatti continua a perseguire la politica fallimentare e già scientificamente condannata della cattura e dell’uccisione degli orsi reputati “pericolosi” anziché adottare le misure di prevenzione che mai vengono citati nelle sue comunicazioni. La settimana scorsa l’Ente Nazionale Protezione Animali ha presentato al Ministero dell’Ambiente un piano “salvavita” in sette punti che incoraggia e ottimizza la convivenza con gli orsi e con tutti gli animali selvatici. E’ un piano efficace che può essere realizzato immediatamente, senza deportazioni e spargimenti di sangue. Maurizio Fugatti, invece, ha chiaramente dimostrato di non avere alcun interesse nel favorire la convivenza con gli altri abitanti del trentino; il suo unico obiettivo è quello di portare avanti la sua personalissima guerra contro i plantigradi e la fauna tutta.

Una guerra che il presidente della PAT intende combattere non soltanto sulla pelle degli animali selvatici ma anche a scapito della popolazione, in spregio alle leggi nazionali e all’Europa. Il vero elemento critico, non sono gli animali che seguono la propria etologia, ma è la mancanza di informazione a favore di residenti e turisti, e l’assenza di ogni prevenzione. L’uccisione e la deportazione degli orsi sono eticamente inaccettabili e ripugnano le coscienze, ma sono anche inefficaci perché non eliminano la possibilità di “incidenti”. Senza informazione e prevenzione, questi “incidenti” saranno sempre possibili. Fugatti ci dica cosa intende fare sulla prevenzione tra cartellonistica assente, carenza di informazioni, mancata messa in sicurezza delle aree frequentate dall’orso, e cassonetti antiorso ancora da realizzare.

ENPA – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI