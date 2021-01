RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * PUNTATA DEL 2 GENNAIO 2021, « DALLA TERRAZZA DEL PALAZZO DEI CONGRESSI, LA CITTÀ DI ROMA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

“Linea Verde Life” dà il benvenuto all’anno nuovo con una puntata inedita sulla città di Roma. Dalla terrazza del palazzo dei congressi con una luce suggestiva che illumina i giardini pensili e il marmo bianco si apre questo viaggio nella città eterna che non è solo turismo ma una metropoli in continua trasformazione. Daniela Ferolla partirà dal gazometro per approdare all’ex mattatoio e parlare di una Roma industriale; Marcello Masi seguirà raccontandoci il meraviglioso teatro India dove un tempo si produceva sapone e ora si producono sogni, per poi finire nel quartiere Garbatella.

Andremo a Coppedè in un percorso che ci mostrerà che le contaminazioni di chi viene da fuori creano uno scambio con chi sta a Roma e i suoi segni si trasformano addirittura in opere architettoniche urbane. E ancora, approderemo a Monte Ciocci: un’area dove si passa da una pista ciclopedonale super urbana, ai pascoli in città, a una vista su San Pietro poco conosciuta anche dai romani stessi. Una esplorazione dal Tevere per un altro sguardo ancora e un viaggio sul tram 19 che svela atmosfere, fotografie e suggestioni contrapposte tra loro. Non mancherà l’appetitosa ricetta di Federica De Denaro e il giro del gusto.

