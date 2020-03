COISP – SINDACATO DI POLIZIA * CORONAVIRUS: PIANESE, «  DALL’11 AL 22 MARZO 2.016.318 LE PERSONE CONTROLLATE E 92.367 QUELLE DENUNCIATE, SERVONO SANZIONI PIù SEVERE »

Coronavirus: Pianese (Coisp), 92.367 denunciati, servono sanzioni più severe. “In questi giorni le Forze di Polizia stanno facendo uno sforzo eccezionale, mettendo in secondo piano persino la propria incolumità personale, con operazioni di verifica su tutto il territorio nazionale. Solo nella giornata di ieri, sono state controllate 157.621 persone e di queste 10.326 sono state denunciate; dall’11 al 22 marzo le persone controllate sono state 2.016.318 e quelle denunciate per violazione dell’articolo 650 del codice penale 92.367.

Questi dati dimostrano che il potere deterrente delle sanzioni attualmente irrogate non è ancora sufficiente”. Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “Chiediamo perciò che sia messa a disposizione delle Forze di Polizia la possibilità di applicare sanzioni amministrative per chi viola le prescrizioni sulla prevenzione del contagio, con una multa minima di 500€ e, in caso di violazioni commesse con mezzi di trasporto, il sequestro per 15 giorni. Queste misure rappresenterebbero un serio deterrente, consentendo una maggiore incisività dei controlli effettuati da tutte le Forze di Polizia”, conclude.