CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA * “CINEMART“: « PROSEGUE LA RASSEGNA CON “IL PIANETA IN MARE”, AL MELOTTI DI ROVERETO MARTEDì 21 GENNAIO »

Nuovo appuntamento con Cinemart, il ciclo di proiezioni curato dal Nuovo Cineforum Rovereto in collaborazione con il Centro Servizi Culturali S. Chiara, che martedì 21 gennaio (ore 21), all’Auditorium Fausto Melotti di Rovereto, mette in calendario “IL PIANETA IN MARE”, film di Andrea Segre presentato fuori Concorso al Festival di Venezia 2019.

Marghera, anno 2019. Andrea Segre ci racconta uno degli angoli più particolari del nostro paese: nata con terra di riporto per dare spazio al cuore industriale e portuale a pochi chilometri dal centro storico di Venezia, Marghera viene raccontata attraverso gli abitanti e i lavoratori di oggi, che hanno sempre uno sguardo nostalgico verso il passato.

Sono luoghi mai raggiunti da una telecamera, in cui ci si perde davanti allo stupore meccanico di posti come il ventre d’acciaio delle grandi navi in costruzione, gli alti forni e le ciminiere delle raffinerie e ancora il mondo telematico di Vega o le centinaia di container, che navi intercontinentali scaricano senza sosta ai bordi dell’immobile Laguna.

“Il Pianeta in mare” è un film documentario del 2019, diretto da Andrea Segre, della durata di 93 minuti circa.