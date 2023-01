MINISTERO ESTERI * “ GOOGLE AD GRANTS”: MINISTRO TAJANI, « CON GOOGLE INSIEME PER LA SICUREZZA DEI VIAGGIATORI ALL’ESTERO »

17.47 - martedì 17 gennaio 2023

“Sono fiero che, anche grazie a Google, il Ministero degli Esteri possa offrire servizi d’avanguardia ai viaggiatori italiani”, dichiara il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani.

Grazie a un accordo tra il Ministero e Google per l’utilizzo gratuito di inserzioni con “Google Ad Grants”, gli utenti italiani che faranno ricerche per i loro viaggi vedranno tra i risultati il sitowww.viaggiaresicuri.it gestito dall’Unità di Crisi. Gli utenti vedranno comparire ad ogni loro ricerca le informazioni di sicurezza su ogni Paese del mondo che sia monitorato dalla Farnesina. Accanto a questo comparirà l’invito a scaricare l’App “Unità di Crisi”, che permette di registrare i viaggi dal cellulare sul sito www.dovesiamonelmondo.it, facilitando gli interventi in caso d’emergenza.

Diego Ciulli, Head of Government Affairs and Public Policy di Google Italia, ha dichiarato da parte sua: “Vogliamo che Google sia uno strumento di costante aiuto per gli italiani, e con questa collaborazione aiutiamo il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a far emergere contenuti autorevoli – a beneficio innanzitutto delle persone che usano Google per trovare informazioni di qualità”.

Grazie alla collaborazione con A2A avviata lo scorso dicembre, è stato dato inoltre un nuovo slancio alla diffusione della cultura della sicurezza per chi si sposta all’estero per viaggi professionali e nell’ambito dell’attività di impresa.

Tutti i servizi dell’Unità di Crisi sono liberamente accessibili a imprese e cittadini, e comprendono il portale di avvisi di viaggio ViaggiareSicuri, con profili sempre aggiornati su oltre 220 Paesi e territori, il sito di registrazione Dovesiamonelmondo e soprattutto la nuova APP “Unità di Crisi”. L’applicazione, del tutto gratuita, offre l’accesso a entrambi i portali e consente di geolocalizzarsi per ricevere messaggi d’emergenza, nel rispetto dei dati personali.