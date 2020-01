APT ALPE CIMBRA * APPUNTAMENTI 18 – 19 GENNAIO: « TANTI APPUNTAMENTI TRA NATURA, SPORT E RELAX »

Sull’Alpe Cimbra mille emozioni tra natura, sport e relax! Tanti appuntamenti da non perdere:

*

SABATO 18 GENNAIO – DOMENICA 19 GENNAIO

FOLGARIA

RDS PLAY ON TOUR

La musica di RDS sbarca sulle piste dell’Alpe Cimbra con un tour invernale che animerà tutta la località con RDS Play on Tour! La festa sulla neve più coinvolgente che ci sia! Intrattenimento, musica e giochi con la possibilità di conoscere i conduttori di RDS che ci regaleranno ore di grande divertimento. Il villaggio RDS Play on Tour il sabato e la domenica dalle 09.00 alle 16.00 si animerà con i giochi RDS e Dj Set con i nostri speaker! La Radio 100% Grandi Successi colonizzerà la skiarea trasmettendo in diretta la voglia di neve, sole e ovviamente tanta buona musica.

Aprés-ski party il sabato dalle ore 16.00 presso la Calkera a Fondo Grande!

Info in APT o al tel. 0464 724100.

*

SABATO 18 GENNAIO – DOMENICA 19 GENNAIO

FOLGARIA

4MATIC TOUR

Il 4MATIC TOUR è uno dei Tour sulla neve più importanti della stagione invernale.

Il villaggio allestito in quota, la presenza delle vetture, la possibilità di testare sci top di gamma e l’accoglienza aperta a tutta la famiglia sono elementi distintivi che permettono di coinvolgere centinaia di persone.

SPECIAL PARTNERS: Continental e Salomon/Atomic – Ski Test Partner – metterà a disposizione degli sciatori oltre 60 paia di sci da testare. Official Supplier: Antares – Cantina Toblino, Pocket Coffee e iLMeteo.

Info: APT Folgaria, Lavarone e Luserna 0464 724100.

*

SABATO 18 GENNAIO

FOLGARIA

TRENTINO SKI SUNRISE

Sci all’alba sulle più belle piste dell’Alpe Cimbra e una ricca colazione! La splendida cornice dell’Alpe Cimbra ospiterà #Trentinoskisunrise, vi aspettiamo per vivere con noi questa bellissima esperienza. Le prime luci del sole sulle cime candide, l’aria frizzante, la neve immacolata e un paesaggio alpino mozzafiato. Il tutto abbinato ad una ricca e gustosa colazione dolce e salata con i sapori tradizionali locali. Potrai essere il primo a lasciare una traccia sulle più emozionanti piste del Trentino. Ritrovo ore 6.30 alla partenza della seggiovia Francolini.

Info e iscrizioni in APT o al tel. 0464 724100.

*

MILLEGROBBE – LUSÉRN

CIASPOMAGNA CIMBRA

Ciaspomagna cimbra è una camminata enogastronomica di 6 km, un trekking con le ciaspole per vivere lo splendido scenario invernale di Millegrobbe e Lusérn ed apprezzare fino in fondo i sapori delle prelibatezze locali. La calda luce delle fiaccole e la musica itinerante delle fisarmoniche saranno il contorno di questo suggestivo appuntamento arricchito da pietanze tipiche come il goulash, i canederli, il brulè e molto altro. Saranno quattro le tappe enogastronomiche previste durante questa camminata attraverso il cuore dell’inverno cimbro, quattro luoghi affascinanti che profumano di storia e tradizione. Dopo un aperitivo al tramonto presso Malga Millegrobbe la luna e le fiaccole illumineranno il sentiero verso le vicine Trincee di guerra, vi attende l’antipasto con i prodotti tipici e poi su verso Forte Lusérn, troverete una calda zuppa d’Orzo alla Trentina. Poi via a Malga Campo dove i Canederli Vi scalderanno, Poi l’Agritur Galeno vi aspetta con i piatti della tradizione cimbra per poi dirigersi verso la località Sbånt e rientrare a Malga Millegrobbe. La serata sarà addolcita a fine ciaspolata dai dolci preparati dal Baito del Neff. Ritrovo a Malga Millegrobbe ore 18.00 con aperitivo e stuzzichini a cura del Ristorante Malga Millegrobbe.

Info in APT o al tel. 0464 724100.

*

DOMENICA 19 GENNAIO

FOLGARIA

STOCKLI SKI TEST

CARLA SPORT presenta: Stöckli SKI TEST a Fondo Grande di Folgaria! Siete pronti per sfrecciare in pista? Ritrovo parterre pista Salizzona. Domenica 19 gennaio 2020 dalle ore 09:00 alle 15:30

Info Carla Sport 0445 512821.

SAN SEBASTIANO

SGUARDO AL PASSATO

Un progetto ideato dal Gruppo Giovani di San Sebastiano nell’ambito del #bandogenerazioni2019 per accompagnare i giovani in un percorso di conoscenza e valorizzazione delle ricchezze naturali e delle tradizioni agricole, culturali e sociali di montagna. Domenica 19 gennaio alle 16.00, presso il centro civico di San Sebastiano per la merenda con i formaggi preparati dai bambini e la proiezione delle foto del progetto. A seguire ci saranno le presentazioni di alcuni libri “storico-fotografici” e a conclusione aperitivo con le associazioni “Prodotto qui” e “Slow food” degli Altipiani Cimbri.

Info Gruppo Giovani San Sebastiano tel. 340 2611227 e 392 2238054.

*

FOLGARIA

CASA MUSEO CIRILLO GROTT. Mostra permanente delle opere presso la casa natale dell’artista a Guardia.

Aperta tutti i giorni con orario 16.00-19.00. Per gruppi organizzati è necessaria la prenotazione. Info: tel. 0464 721638 www.cirillogrott.com

LAVARONE

MUSEO DEL MIELE. Aperto su prenotazione. Info tel. 0464 783315 www.museodelmiele.com

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini. Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.