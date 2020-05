BERLUSCONI (FACEBOOK) * FESTA PRIMO MAGGIO: « NON FORNISCE SOLO SOSTENTAMENTO ECONOMICO, è UNO DEI VALORI CHE DANNO SENSO E DIGNITà ALLA NOSTRA ESISTENZA »

È una strana festa del lavoro, quella di quest’anno. Si celebra proprio quando in molti il lavoro lo hanno perso e in molti rischiano di perderlo. Con la salute, il lavoro è una delle cose più preziose della nostra vita. Non fornisce solo sostentamento economico, è uno dei valori che danno senso e dignità alla nostra esistenza. Oggi la salute e il lavoro sono entrambi in pericolo.

Noi ci battiamo perché nessun’azienda venga lasciata chiudere, nessun posto di lavoro possa andare perduto. Perchè chi è in difficoltà, chi il lavoro lo ha perso, sia aiutato subito. Lo Stato ha il dovere di farlo. Oggi, non domani.

Il 1° maggio deve essere la festa di tutti: di chi lavora e di chi crea lavoro. Agli uni e agli altri, un augurio dal profondo del cuore: questa stagione difficile passerà e sarà proprio grazie al vostro impegno, al vostro spirito di sacrificio, alla vostra dedizione che torneremo a vedere la luce.