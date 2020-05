PAT * ASILI: « SOSPENSIONE PAGAMENTI SERVIZIO ORARIO PROLUNGATO NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, FISSATO IL NUOVO TERMINE PER IL 31/12 »

Sospensione dei pagamenti per il servizio di orario prolungato nelle scuole dell’infanzia. Il nuovo termine sarà fissato entro il 31.12.2020.

Dopo la proroga al 23 maggio dei termini di versamento degli importi dovuti dalle famiglie, per l’iscrizione al servizio di prolungamento d’orario dei bimbi delle scuole dell’infanzia, la Giunta provinciale ha approvato oggi un provvedimento che stabilisce la sospensione temporanea dei pagamenti. L’impossibilità delle famiglie di ottenere il servizio di agevolazione tariffaria del servizio presso i CAF accreditati, ha spinto l’Amministrazione a sospendere i termini di pagamento per l’anno scolastico 2020/2021 fino al crearsi delle condizioni di ripresa del servizio presso i CAF o a diverse nuove disposizioni.

