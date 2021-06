PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FINE ANNO SCOLASTICO, BISESTI: « GRANDE SFORZO MESSO IN CAMPO DAI NOSTRI STUDENTI, AI GIOVANI CHE SOSTENGONO GLI ESAMI AUGURO BUONA FORTUNA »

Fine anno scolastico, Bisesti: “Grande sforzo messo in campo dai nostri studenti”. L’ultima campanella di oggi nelle scuole del Trentino apre il periodo delle vacanze estive. In occasione della conclusione dell’anno scolastico, l’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti rivolge un pensiero particolare agli studenti degli istituti di ogni ordine e grado e ricorda “lo sforzo che le ragazze e i ragazzi sono stati chiamati a mettere in campo durante questo lungo e difficile periodo a causa delle restrizioni determinate dalle misure anti-Covid.

Sono convinto che tutte le esperienze contribuiscano a formare la storia e il carattere delle persone ed è con questo spirito che dobbiamo guardare avanti e pensare ad un domani che – per i giovani che sostengono gli esami – è già qui. A loro porgo il mio migliore augurio di buona fortuna”.