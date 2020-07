AVV. ANDREA MERLER * AUTOSOSPENSIONE PARTECIPATE PAT: « LA MIA È CORRETTEZZA, NON ESISTE RAGIONE GIURIDICA DI INCOMPATIBILITà O INCONFERIBILITÀ » (LETTERA INTEGRALE)

Buongiorno Presidente, buongiorno colleghi,

formulo la presente al fine di comunicarvi formalmente la mia decisione di autosospendermi dal consiglio di amministrazione del Patrimonio del Trentino, alla luce della mia candidatura a Sindaco di Trento, sino alle elezioni del prossimo settembre 2020.

La mia attuale carica di consigliere comunale, nonché la mera candidatura a sindaco, non comportano alcun obbligo giuridico di procedere come sopra indicato, né configurano motivo alcuno, come noto, di incompatibilità ovvero di inconferibilitá dell’incarico.

Evidenzio quindi come tale mia irrevocabile scelta sia dettata dal mero senso di responsabilità onde non consentire a nessuno di strumentalizzare la mia candidatura a sindaco della città di Trento, in danno al socio, nonché alla società.

Gli impegni peraltro estremamente densi di questi prossimi due mesi renderebbero complicato l’esercizio delle mie funzioni, benché il periodo estivo preveda un’attività sicuramente minoritaria e non vi siano particolari rapporti da gestire con il Comune di Trento, il cui Consiglio non avrà più nemmeno ragione di riunirsi.

*

Con stima.

Avv. Andrea Merler

– – –

* Nota integrativa inviata da avv. Merler ad agenzia Opinione (ore 09.59 del 31/7/202) *

Commento: stupisce che il collega avvocato Zeni, che possiede tutti i mezzi giuridici per rispondere alle domande che pone, le ponga solamente per strumentalizzare una vicenda rispetto alla quale nulla vi è da dire. Se non un grazie per lo stile che ho dimostrato.

Avv. Andrea Merler