PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PRIMIERO: « ATTIVO DA OGGI IL NUMERO DI TELEFONO 800/112/000, DEDICATO ALLE EMERGENZE »

Primiero: da oggi attivo un numero di telefono dedicato per le emergenze. Si tratta dell’800112000, utilizzabile per collegarsi alla Centrale Unica di Risposta del Trentino.

Per qualsiasi tipo di emergenza, i cittadini del Primiero possono chiamare da oggi il numero verde 800112000. Il numero, gratuito, può essere composto da chiunque si trovi sul territorio dei 5 Comuni del Primiero e metterà in contatto il cittadino con gli operatori dell’112 di Trento che, raccolte le informazioni del caso, trasferiranno la chiamata alla centrale di secondo livello di competenza, ovvero emergenza sanitaria, vigili del fuoco o forze dell’ordine.

L’attivazione del numero verde si è resa necessaria in quanto, componendo l’112 da quella zona del Trentino per problematiche relative agli instradamenti della rete telefonica, le chiamate vengono dirottate ai Carabinieri di Feltre e non alla Centrale Unica di Risposta CUR NUE 112 di Trento. Naturalmente l’112 resta attivo, ma il consiglio rivolto ai cittadini del Primiero è quello di utilizzare il nuovo numero verde in modo da poter entrare in contatto direttamente con le strutture di emergenza del Trentino.