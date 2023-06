ORDINE AVVOCATI – TRENTO * “SCACCO D’ATTO“: « TORNEO DI RETORICA FORENSE, PER AVVICINARE I PRATICANTI ALLA PROFESSIONE (29/6 – 1/7) »

16.40 - venerdì 23 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

È in programma lla conferenza stampa che la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Trento terrà martedì 27 giugno ad ore 11 nella sede del Consiglio al 2° piano del Palazzo di Giustizia, Largo Pigarelli.

Nella conferenza stampa presenteremo la settima edizione di “Scacco d’atto”, torneo di retorica forense che nei giorni 29-30 giugno e 1° luglio vedrà impegnate 16 Scuole Forensi provenienti da tutta Italia. La prestigiosa gara si svolgerà a Trento in quanto la Scuola forense del nostro Ordine professionale ha vinto l’ultima edizione svoltasi a Cosenza.

La Scuola Forense di Trento, unitamente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento, comunica che il Foro Trentino ospiterà la VII Edizione del Torneo Nazionale di Retorica Forense “Scacco d’atto”, competizione ideata alcuni anni fa dalle Scuole Forensi Italiane, grazie anche al patrocinio del Consiglio Nazionale Forense e della Scuola Superiore dell’Avvocatura. Il Torneo si terrà nella nostra città in quanto la Scuola Forense di Trento ha vinto l’ultima edizione della competizione che si è svolta lo scorso anno a Cosenza.

“Scacco d’atto” è un Torneo di retorica forense volto ad avvicinare i giovani dottori praticanti allo studio delle tecniche dell’ars oratoria; consente loro di mettersi alla prova, di mettere in pratica quanto appreso nel percorso di studi, di vivere appieno la professione forense, confrontandosi con professionisti provenienti da tutta Italia. Ciò grazie al sostegno, alla professionalità ed alla passione di avvocati che li accompagnano – passo dopo passo – in questa esperienza di crescita non solo professionale ma anche personale.

L’edizione trentina del Torneo vede iscritte 16 Scuole Forensi Italiane (Alto Tirreno, Bari, Cagliari, Cosenza, Messina, Padova, Reggio Calabria, Rovigo, Teramo, Terni, Torre Annunziata, Trani, Trento, Velletri, Venezia, Verona, Viterbo) e si svolgerà dal 29 giugno al 1° luglio 2023 nelle aule della Corte d’Appello e del Tribunale di Trento, del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa e della Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Per maggiori informazioni e curiosità vi segnaliamo il sito www.scaccodatto.it . Un ringraziamento speciale va alle eccellenze trentine che hanno inteso promuovere e sostenere l’iniziativa. In particolare, si ringraziano gli Special Sponsor Cassa di Trento e SEAC spa, rispettivamente leader di affidabilità nel settore bancario, la prima, e nella fornitura di strumenti e servizi in ambito contabile, fiscale e di previdenza, la seconda.

Si ringraziano, inoltre, gli Sponsor Itas Mutua (Compagnia Assicurativa che festeggia oltre 200 anni di storia), Dolomiti Energia spa (multiutility che fornisce prodotti energetici ambientalmente, socialmente ed economicamente sostenibili nonché produttore nazionale di energia idroelettrica pulita), Cesarini Sforza spa e Cavit s.c. (emblemi di qualità che raccontano i valori ed il legame con il territorio trentino). In considerazione della sua rilevanza territoriale, l’evento ha ottenuto il Patrocinio della Provincia Autonoma di Trento nonché il sostegno di Trentino Marketing e dell’APT Trento e Monte Bondone.