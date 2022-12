AUDIWEB * DIGITAL AUDIENCE OTTOBRE: « 43,9 MILIONI DI UTENTI UNICI, CON 36,6 MILIONI DI UTENTI UNICI NEL GIORNO MEDIO ON-LINE PER 2 ORE E 37 MINUTI PER PERSONA »

19.36 - giovedì 15 dicembre 2022

La Total Digital Audience ad ottobre ha raggiunto 43,9 milioni di utenti unici, con 36,6 milioni di utenti unici nel giorno medio online per 2 ore e 37 minuti per persona.

I 18-24enni confermano ancora il picco delle 3 ore di navigazione media, poco più dei 25.34enni (2 ore e 55 minuti) e dei 35-44enni (2 ore e 47 minuti).

Il mese di ottobre, primo mese autunnale, normalizza i consumi, spingendo alcuni raggruppamento di siti e app che registrano particolari incrementi di audience, come nel caso delle Telcos e dei servizi internet (+2,1%), di Food & Cooking (+2,%), salute e benessere (+3,4%), dei Broadcaster online (+4,5%), dei servizi bancari (+2,7%) e strumenti finanziari online (+3,%) e delle risorse dedicate al mondo dell’istruzione e dell’apprendimento (+7,7%).

Sul sito Audiweb sono disponibili il documento di scenario e la sintesi dei dati della total digital audience del mese di ottobre 2022. I nuovi dati Audiweb Database sono stati già distribuiti alle software house per poter essere consultati dagli operatori iscritti al servizio tramite tool di analisi e pianificazione.

La Total Digital Audience ad ottobre ha raggiunto il 91,5% della popolazione dai 2 anni in su, pari a 43,9 milioni di utenti unici online complessivamente per 65 ore e 22 minuti.

Nel giorno medio sono stati 36,6 milioni gli utenti che hanno navigato dai device rilevati (Computer, Smartphone e/o Tablet), online in media per 2 ore e 37 minuti per persona.

La fruizione da Mobile (Smartphone e/o Tablet) nel giorno medio del mese ha raggiunto l’80,1% della popolazione maggiorenne (34,3 milioni di utenti), navigando da questi dispositivi per 2 ore e 24 minuti.

Il tempo speso online nel giorno medio ad ottobre trova le donne online in media per 2 ore e 43 minuti, ancora più degli uomini che hanno navigato per circa 12 minuti in meno al giorno. I 18-24enni confermano ancora il picco delle 3 ore di navigazione media, poco più dei 25.34enni (2 ore e 55 minuti) e dei 35-44enni (2 ore e 47 minuti). Con 2 ore e 15 minuti di tempo speso online, anche gli over 64enni hanno superato le 2 ore di navigazione nel giorno medio.