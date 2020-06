MASCHIO (ONDA CIVICA) * 5G E AZIONI OPPORTUNISTICHE: « IL 20 GIUGNO ALLE 11.30 FLASH MOB DAVANTI AGLI UFFICI DEL SINDACO, IN VIA BELENZANI A TRENTO »

Ed ecco che anche i Verdi provinciali si sono svegliati, forse, dal torpore che li ha caratterizzati in questi ultimi anni.

Finalmente, se non fosse che sembrano solo azioni dettate dalla prossima battaglia elettorale, cominciano a capire che c’è “qualche problema” con il 5G.

Mi domando dove sono stati in questi ultimi 5 anni di legislatura comunale in cui noi abbiamo girato l’Italia per far capire agli italiani del problema.

Dove erano quando organizzammo il convegno nazionale con relatori tecnici e scientifici di livello internazionale.

Cosa abbiano fatto, in merito all’informazione, mentre noi mese dopo mese organizzavamo serata in tanti comuni trentini.

Di colpo si sono svegliati e speriamo sia la volta buona che ci diano una mano.

L’occasione si presenta il 20 giugno alle 11.30 quando come Alleanza Stop5G Sezione Trento abbiamo organizzato un flash mob davanti agli uffici del Sindaco in via Belenzani.

Speriamo decidano di aderire e facciano fronte comune.