GRUPPO LUNELLI – TRENTO * DRINK E FOOD: « GRAPPA SEGNANA E CIOCCOLATO BARATTI & MILANO, INSIEME ALL’INSEGNA DI GUSTO E TRADIZIONE »

Grappa Segnana e Cioccolato Baratti & Milano insieme all’insegna di gusto e tradizione. Le due storiche aziende propongono un goloso abbinamento grappa-cioccolato in un packaging dedicato alla grande distribuzione in vista delle festività natalizie

Le Feste quest’anno avranno un nuovo sapore, quello di Grappa Segnana e del cioccolato Baratti & Milano. Un gusto intenso e un’esperienza imperdibile da novembre disponibili in un esclusivo packaging che racchiude una bottiglia di grappa Segnana Solera di Solera invecchiata e due tavolette di cioccolato Baratti & Milano, Gianduja e Fondente 70%.

Due realtà italiane con oltre 160 anni di storia, che fanno della tradizione e della qualità i loro valori fondanti, si incontrano per proporre uno degli abbinamenti più apprezzati dai consumatori di grappa, quello con il cioccolato.

Fondata nel 1860, Segnana è una delle più antiche distillerie trentine, un nome che ha fatto la storia della grappa. Quest’eredità non ha impedito alla distilleria, guidata dalla famiglia Lunelli dal 1982, di proporre un modo nuovo di vivere la grappa, con distillati moderni, morbidi e con un innegabile fascino, alternativa di alto livello ai distillati di importazione.

Solo due anni prima, nel 1858, nasceva a Torino Baratti & Milano, entrata ben presto nella storia dolciaria italiana. Fin da subito ottenne, infatti, importanti riconoscimenti per l’alta qualità dei suoi prodotti, tanto da potersi fregiare dello Stemma Sabaudo quale

«fornitrice della Casa Reale». La sua storica caffetteria, aperta nel cuore di Torino nel 1875, è ancora oggi uno dei locali più signorili, eleganti ed esclusivi d’Italia.

Entrambe le aziende oggi sono parte di Altagamma, la Fondazione che riunisce le imprese dell’alta industria culturale e creativa italiana che promuovono nel mondo l’eccellenza, l’unicità e lo stile del nostro Paese. Questa collaborazione non fa che esaltare la qualità, la grande tradizione e soprattutto la passione per il buono e ben fatto in Italia che accomuna Segnana e Baratti & Milano.

Grappa e cioccolato saranno proposti all’interno di una confezione creata ad hoc, contenente anche una guida alla degustazione, di questo felice abbinamento, capace di esaltare il meglio di ciascun prodotto.

La Grappa Segnana Solera di Solera invecchiata è realizzata facendo passare la grappa in cataste composte da cinque file sovrapposte di barriques. Questa tecnica regala al distillato un bouquet di profumi unici, che va dalle note di pasticceria e frutta candita a delicate sensazioni tostate e speziate; una grande complessità ed eleganza che in bocca si traduce in raffinata morbidezza e notevole persistenza. Queste caratteristiche, abbinate al Gianduja di Baratti & Milano si trasformano in un trionfo di piacere e dolcezza grazie alla delicatezza di questo cioccolato, esaltato dai sentori più aromatici della grappa; assaggiata insieme al cioccolato fondente 70% invece, Segnana regala un’esperienza gustativa di contrasto, altrettanto appagante.

Una collaborazione che si preannuncia dunque molto golosa, idea perfetta per un cadeau natalizio, ma anche come puro momento di piacere da regalarsi in una serata invernale.