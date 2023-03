APT ROVERETO (TN) * “CI VADO ANCH’IO”: « UN RICCO CALENDARIO DI ATTIVITÀ PER FAMIGLIE ED UN DONO PER CHI AVRÀ ATTRAVERSATO ALMENO SETTE MERAVIGLIE DEL TERRITORIO »

07.50 - giovedì 9 marzo 2023

Ci vado anch’io e Fortuna Dino. Un ricco calendario di attività per famiglie, una mascotte, un gioco dell’oca calpestabile e un dono speciale per chi avrà attraversato almeno sette meraviglie del territorio. “Ci vado anch’io”, il calendario di attività per famiglie che anima Rovereto, la Vallagarina e il Monte Baldo nasce dalla co-progettazione tra i partner della rete di istituzioni culturali, coordinati dall’Azienda per il Turismo. Il primo ciclo di appuntamenti va da inizio marzo fino alla fine di agosto e viene raccontato in un libretto con illustrazioni a tema primavera/estate a cura di Giorgia Pallaoro. Si spazia tra arte, storia e scienza con laboratori creativi, visite guidate, passeggiate nel bosco e infine attività nei parchi cittadini realizzate in collaborazione con il Comune di Rovereto. La versione cartacea del calendario è disponibile presso l’Ufficio Informazioni di Apt e presso le sedi dei partner della rete. La seconda serie di attività (settembre 2023 – febbraio 2024) verrà promossa tramite un libretto in distribuzione dalla seconda metà di agosto.

Al Mart, che fin dalla sua fondazione si caratterizza come un museo family friendly, ogni settimana ci sono i Little Mart. Laboratori ludico-creativi che favoriscono la partecipazione attiva dei bambini e dei loro familiari alla vita del museo, alla scoperta dell’arte moderna e contemporanea. Appuntamento ogni domenica alle 15 al Mart di Rovereto e ogni prima domenica del mese alle 10 in Galleria Civica a Trento. Costo di 5 € a bambino. Alcuni dei Little Mart in calendario si svolgeranno nello spazio Babymart, recentemente rinnovato. Al secondo piano del museo, Babymart è uno spazio permanente dedicato a bambini e persone con bisogni specifici dove è possibile rilassarsi, giocare, creare e leggere libri illustrati. Lo spazio è progettato per offrire una sosta piacevole e divertente all’interno degli itinerari di visita al museo e, salvo le attività programmate, è a disposizione del pubblico che lo utilizza in autonomia e libertà.

La Fondazione Museo Civico di Rovereto accompagna alla scoperta del Giurassico sulle orme dei dinosauri che hanno lasciato le loro impronte fossili su lastre di roccia che un tempo erano le rive di un antico mare, dove si ritrovano anche tracce di antichi organismi marini. Al Museo di Scienze e archeologia, una delle sedi della Fondazione, laboratori di robotica per tutti, mentre le stelle e l’Universo sono da scoprire al nuovo Planetario, unico in provincia: per gli appassionati degli oggetti celesti, l’esperienza può proseguire all’Osservatorio Astronomico di Monte Zugna. Nella sede del Museo della Città invece, pomeriggi speciali con MeMu, la merenda al Museo che oltre a momenti di svago in compagnia, permette di svolgere divertenti attività, ogni volta diverse, con gli esperti del museo nelle sale espositive.

Al castello di Rovereto si fa un salto nel passato: cunicoli e torrioni diventano spazi nei quali vivere avventure straordinarie e partecipare a cacce al tesoro. All’interno delle sale del Museo della Guerra si trovano oggetti che narrano di una storia lontana ma non troppo e osservandoli insieme si scopre cos’è stata la Prima guerra mondiale per uomini, donne e bambini. In occasione di alcuni appuntamenti, ci si sposta in aula didattica per ascoltare storie avvincenti o partecipare a micro-laboratori per costruire con la carta piccoli oggetti da portare con sé.

Alla Campana dei Caduti, fusa con il bronzo dei cannoni delle nazioni partecipanti alla guerra e simbolo di pace universale, si ascoltano i cento rintocchi.

La Biblioteca civica di Rovereto propone letture da albi illustrati e laboratori creativi ispirati alle storie narrate e, nel corso dell’estate, una serie di appuntamenti che faranno conoscere a bambini e ragazzi le lingue e le culture di varie parti del mondo.

Tante le attività anche in Orto San Marco – Setàp, uno spazio agricolo in città in cui si intrecciano diversi mondi. Qui le iniziative mensili mescolano l’attenzione alla terra e all’agricoltura con la volontà di sperimentare, ma soprattutto con il desiderio di incontrarsi e vivere momenti di vera socialità. Corsi di agricoltura per i e le più piccole, laboratori, letture animate, caccia alle uova e altre sorprese attraversano la primavera e l’estate in Orto.

I racconti di dame e cavalieri, soldati e contadini, conducono alla scoperta della vita all’interno dei più suggestivi castelli del territorio, dal Castello di Avio, con la speciale Caccia al Tesoro per famiglie a Castel Beseno, dove grandi e piccini possono cimentarsi nella ‘conquista’ della fortezza attraverso l’utilizzo di speciali kit pensati per la visita in autonomia e, durante l’estate, partecipare a laboratori legati all’immaginario e alle vicende del castello.

Nel Parco Naturale Locale Monte Baldo si fanno attività all’aria aperta e si scoprono i segreti della sostenibilità ambientale.

Con Hydrotour Dolomiti si impara come l’acqua diventa energia nelle centrali Idroelettriche di Santa Massenza e Riva del Garda.

Nel corso della primavera, si potrà anche “giocare” con Fortuna Dino, la mascotte della valle: sabato 22 aprile in occasione degli eventi cittadini legati alla festa di San Marco il gioco sarà ospitato al castello di Rovereto. Procedendo di casella in casella, i bambini viaggeranno tra arte, storia e scienza, affrontando una serie di sfide pensate per introdurre i temi propri di musei e castelli del distretto culturale lagarino. Un gioco di domande e risposte per imparare divertendosi. All’attività possono partecipare contemporaneamente fino a sei bambini o quattro squadre composte da più bambini. Età consigliata: dai 4 ai 10 anni. Altre occasioni per giocare all’aperto durante la bella stagione sono in via di definizione. Il calendario sarà pubblicato a breve su visitrovereto.it

Fortuna Dino, il simpatico dinosauro deperiano, accompagnerà bambine e bambini in questo fantastico viaggio tra i luoghi della cultura in Trentino, premiando la curiosità dei più giovani. Sarà sufficiente richiedere un timbro ad ogni tappa di questo percorso. E quando si saranno attraversate almeno sette meraviglie del territorio, visitando musei e castelli o partecipando ai laboratori in programma nel calendario “Ci vado anch’io” si riceverà un dono speciale, disponibile presso le sedi dei musei o all’Azienda per il Turismo Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo. Per ogni ingresso o attività a pagamento si potrà richiedere il timbro sulla casellina corrispondente della tessera che riproduce il gioco dell’oca. In palio per i fedelissimi della cultura, una borraccia con l’immagine di Fortuna Dino, la mascotte della valle, da portare sempre con sé. Il dono è anche l’occasione per lanciare un messaggio virtuoso e sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità ambientale invitando alla riduzione dei rifiuti, plastica in primis.