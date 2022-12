CONSIGLIERI PAT DEMAGRI – DALLAPICCOLA – ZANELLA – ZENI – ROSSI – MANICA – COPPOLA – MAESTRI * OSPEDALE DI CAVALESE « IL CENTROSINISTRA CHIEDE UN CONSIGLIO STRAORDINARIO »

15.10 - mercoledì 28 dicembre 2022

Da tempo il centrosinistra cerca di riportare in aula il tema dell’Ospedale di Cavalese. Oggi, martedì 27 gennaio, i consiglieri hanno firmato e depositato la richiesta di un consiglio straordinario per discutere proprio di questo tema.

I consiglieri provinciali che rappresentano la coalizione di centrosinistra hanno inoltrato oggi, martedì 27 gennaio, una richiesta di convocazione per un consiglio straordinario riguardo l’Ospedale di Cavalese.

“Il progetto di un nuovo Ospedale presenta una serie di problematiche da non sottovalutare. In primis la realizzazione tramite Partenariato Pubblico Privato apre la porta della Sanità Pubblica a imprese private, che, per la stessa natura dell’accordo, rimarrebbero coinvolte nel funzionamento della struttura sanitaria negli anni a venire.

In secondo luogo il terreno individuato in località Masi di Cavalese è pregiato e un suo utilizzo per la costruzione di una nuova struttura ospedaliera implica un’importante problema dal punto di vista ambientale.

Infine, se si decidesse di costruire ex novo, cosa ne sarebbe dell’attuale struttura? Con questa richiesta vogliamo riportare la discussione sulla collocazione dell’Ospedale nelle sedi competenti, in modo che le istituzioni possano prendere una decisione”.

La richiesta, firmata dai consiglieri Demagri, Dallapiccola, Zanella, Zeni, Rossi, Manica, Coppola e Maestri, dovrà essere rispettata entro quindici giorni dal deposito della domanda. I primi di gennaio si dovrà quindi riunire il consiglio per discutere il futuro dell’Ospedale.