ON. AMBROSI (FDI) * GIORNATA LIBERAZIONE: « A TRENTO PER LE CELEBRAZIONI, IN DIFESA DI DEMOCRAZIA E LIBERTÀ PATRIMONIO DI TUTTI »

“Perfettamente in sintonia con la nostra Presidente Giorgia Meloni, che oggi 25 Aprile sarà all’Altare della Patria con il Capo dello Stato, stamattina sarò in piazza Portela, a Trento, per celebrare la Liberazione dal nazifascismo e i valori della Repubblica italiana. Auspico sia finalmente una bella giornata di festa unificante all’insegna della libertà, fondamentale patrimonio di tutte e tutti noi. Credo infatti sia davvero arrivato ormai il momento di lasciare al passato dell’Italia polemiche, divisioni, orrori, guerre, e guardare al futuro insieme, con fiducia e senza alcuna nostalgia per un tempo definitivamente superato.

Ritengo che la gente si aspetti esattamente questo dalla classe politica: una dimostrazione di unità e di maturità e di comune impegno nella risoluzione dei tanti problemi della nostra Nazione che il governo Meloni ha ereditato e che tenta, con umiltà e dedizione, di risolvere ogni giorno.

Analogamente come in Patria, anche ovunque nel mondo, dalla guerra in Ucraina a tutti gli scenari internazionali di crisi, l’impegno italiano per la democrazia e la libertà è un tratto distintivo di cui andare orgogliosi, e di cui potranno legittimamente andare orgogliose anche le future generazioni”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia per il Trentino-Alto Adige