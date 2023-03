PATT * AUTONOMIA: « DIBATTITO A TRENTO IN REGIONE, RELATORI PALERMO – GUELLA – MIGAZZI – MARCANTONI / IL SALUTO DI FUGATTI IN SALA / INTERVENTI DI PANIZZA – MARCHIORI – OSSANNA » (PHOTOGALLERY)

17.36 - mercoledì 8 marzo 2023

Tantissime persone interessate, sia in sala (più di 130) che in diretta streaming (più di 200, qui LINK Agenzia Opinione), per l’incontro «Autonomia Differenziata: opportunità anche per le speciali?» organizzato dal Gruppo consiliare regionale del PATT con la partecipazione di autorevoli esperti.

Una serata moderata da Franco Panizza, già Vice Presidente del Gruppo per le Autonomie al Senato, che ha visto sul palco alcuni fra i più autorevoli costituzionalisti ed esperti di diritto pubblico, come Francesco Palermo, Flavio Guella, Matteo Migazzi e Mauro Marcantoni, che, con la regia di Panizza, hanno fornito tutti gli elementi per affrontare, con cognizione di causa, il dibattito scatenato a livello nazionale, mettendo in campo ogni accorgimento per evitare gli effetti negativi ed adottando iniziative parallele di tutela e valorizzazione delle autonomie speciali. Ad aprire la serata, l’Assessore regionale Lorenzo Ossanna, che ha voluto portare la sua esperienza politica sottolineando in particolare il ruolo strategico svolto dalla Regione.

Portando il suo saluto istituzionale, il Presidente della Provincia autonoma di Trento e della Regione Maurizio Fugatti ha sottolineato l’importanza per tutte le Autonome speciali di fare fronte comune ed ha annunciato la presentazione al Ministro Calderoli di una proposta di legge unitaria contenente anche tutte le modifiche statutarie ritenute fondamentali da Trento e Bolzano per la garanzia della nostra autonomia.

Sul percorso dell’Autonomia si è addentrato Mauro Marcantoni, con un lungo intervento in cui ha ricordato le varie tappe che hanno portato al sistema giuridico attuale ed hanno consentito al nostro territorio di diventare uno dei più sviluppati d’Europa. A seguire i tre interventi di Francesco Palermo, Flavio Guella e Matteo Migazzi che hanno affrontato i diversi aspetti del sistema autonomistico a livello normativo, fiscale ed economico, offrendo spunti interessanti in merito al disegno di legge sull’Autonomia differenziata e sulle modalità con cui le autonomie speciali possono tutelarsi.

Da tutti è stata espressa l’opinione che il vasto dibattito scatenato a livello nazionale debba costituire un’utile occasione per far conoscere la realtà delle autonomie speciali e rimarcarne la validità come modello di crescita e di sviluppo. A concludere, l’intervento del Segretario politico del PATT Simone Marchiori. “Vorrei iniziare ringraziando gli autorevoli relatori per il loro prezioso contributo e i numerosi ospiti in sala e le persone collegate in streaming; segno che il tema dell’Autonomia è sentito da tutti e riveste un’enorme importanza nella vita di tutti i giorni. Un vero Partito Autonomista – ha ribadito Marchiori – non può che salutare con soddisfazione il processo di autonomia differenziata.

La possibilità di autogestirsi in casa propria, assumendo tutte le responsabilità anche a livello finanziario, rappresenta un assunto irrinunciabile, un modello di sviluppo per l’intero Paese. La posta in campo è talmente alta che sarà necessario seguire da vicino e con spirito costruttivo l’evoluzione della riforma e tutte le fasi del suo percorso, monitorandolo ad ogni livello, sia politico che parlamentare, sia amministrativo che culturale, anche istituendo un tavolo di lavoro delle Giunte della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con il Governo nazionale per promuovere e seguire direttamente le procedure di modifica delle norme statutarie”.

Marchiori ha infine rimarcato come il PATT, assieme alla SVP, sia da sempre attento a tutte le dinamiche che riguardano la nostra autonomia ed ha garantito il massimo impegno del Partito, ad ogni livello, per una sempre maggiore affermazione della nostra Autonomia speciale. “Il grande interesse riscosso dall’incontro di oggi – ha ribadito ancora il Segretario del PATT – dimostra che il Partito Autonomista Trentino Tirolese sia percepito sempre più come un presidio politico fondamentale nel panorama politico provinciale”.