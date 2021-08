ENPA * TRENTINO – ORSETTO SALVATO: « OPERAZIONE AMMIREVOLE, CI INDICA LA STRADA PER UNA CORRETTA COESISTENZA TRA UOMO E ANIMALI » (VIDEO INTERVENTO FORESTALE PAT)

L’Ente Nazionale Protezione Animali ha seguito con trepidazione e ammirazione l’operazione portata a termine con successo dagli agenti del Corpo forestale provinciale, per liberare un cucciolo di orso in Trentino, in Val di Jon (San Lorenzo Dorsino).

“Un intervento che ci emoziona – afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa – e ci fa capire come ci sia ancora spazio per una corretta coesistenza fra l’uomo e gli animali selvatici. Grazie al corretto approccio dei forestali mamma orsa ha capito che volevano solo aiutare il suo piccolo e sono potuti intervenire in sicurezza.

La dimostrazione che se si seguono i giusti comportamenti una convivenza tra uomo e animali è possibile. Per questo è necessario attuare una sollecita e capillare attività di informazione e formazione dei cittadini, dei turisti e degli operatori economici, perché la conoscenza e la consapevolezza sono le migliori garanzie di un corretto approccio agli animali selvatici e di una positiva coesistenza”.

ENPA – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI