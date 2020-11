COMUNE DI TRENTO – POLIZIA LOCALE * PIEDICASTELLO: « SGOMBERATO UNO STABILE DISMESSO DI PROPRIETÀ PUBBLICA, INDIVIDUATI 20 SOGGETTI EXTRACOMUNITARI »

Sgomberato stabile a Piedicastello. Ieri mattina personale del Nucleo Civico della Polizia Locale – per constatare eventuali attività illecite o presenze irregolari segnalate da alcuni residenti della zona di Piedicastello – effettuava una verifica presso uno stabile dismesso di proprietà comunale situato nei pressi della Motorizzazione Civile di Trento.

Gli abitanti infatti segnalavano da qualche tempo uno strano andirivieni di persone, sia in orario diurno che serale, sospettando attività illecite o comunque presenze irregolari nell’edificio in questione.

Accedendo nello stabile alle prime ore del giorno, il personale operante si trovava di fronte ad una ventina di soggetti extracomunitari che da quanto potuto accertare trascorrevano le notti nell’edificio.

Durante il sopralluogo, non venivano riscontrate attività di spaccio o la detenzione di sostanze stupefacenti, ma vista l’illecita occupazione di proprietà pubblica, si procedeva all’identificazione dei soggetti e al controllo della regolarità sul territorio nazionale. Per questo motivo una decina di occupanti, privi di documenti, venivano accompagnati presso gli uffici di via Maccani per le operazioni di fotosegnalamento e per la redazione dei relativi atti. Al termine gli stessi venivano deferiti in concorso all’Autorità Giudiziaria per invasione di edificio pubblico.

Nella stessa mattinata, personale del Nucleo commercio e Pubblici esercizi, effettuava unitamente a operatori del Servizio Veterinario dell’A.P.S.S. un controllo presso un esercizio commerciale gestito da extracomunitari nella zona di via Prepositura.

Nell’attività commerciale, già oggetto di controlli e provvedimenti sanitari nel recente passato, si riscontrava che al posto del gel igienizzante da mettere a disposizione della clientela era stato posizionato un prodotto per l’igiene della casa e dei pavimenti, non idoneo per l’uso personale ed inoltre venivano riscontrate ulteriori irregolarità rispetto ai protocolli di sicurezza per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.

Per quanto accertato si provvedeva alla notifica del sanzione pecuniaria prevista dall’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 ed alla chiusura provvisoria dell’attività per giorni cinque come previsto dallo stesso decreto.