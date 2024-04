APSS TRENTINO * VISITE ISTITUZIONALI: « OSPEDALE TIONE, TONINA FERRO E ZANDONÀ INCONTRANO CONT E ZIGLIO »

17.17 - mercoledì 3 aprile 2024

Nel pomeriggio di oggi all’ospedale di Tione di Trento l’assessore alla salute Mario Tonina, il direttore generale di Apss Antonio Ferro e la direttrice del Servizio ospedaliero provinciale Emanuela Zandonà, hanno incontrato il personale e le autorità locali per la presentazione di due neo direttori di struttura complessa, Fabrizio Cont e Andrea Ziglio, nominati rispettivamente alla guida dell’ortopedia e traumatologia e della direzione medica. Erano presenti all’incontro il direttore del Dipartimento ortopedico Fabrizio Cortese, il presidente della Comunità delle Giudicarie Giorgio Butterini, il sindaco di Tione di Trento Eugenio Antolini con l’assessora alle politiche sociali e salute Romina Parolari e una rappresentanza del personale che opera nella struttura.

«Siamo qui per presentare il nuovo direttore dell’Unità operativa di ortopedia e traumatologia, Fabrizio Cont e, anche se tutti ormai lo conoscono, il dottor Andrea Ziglio che ricoprirà stabilmente l’incarico di direttore medico di questo ospedale – ha esordito il direttore generale di Apss Antonio Ferro –. Due giovani e motivati professionisti che sono sicuro riusciranno a dare impulso all’attività del presidio ospedaliero di Tione.

Lato attività ortopedica, il mandato è quello di continuare, sul solco tracciato dal dottor Antonio Musetti, ad aumentare il numero e la complessità degli interventi ortopedici al fine di evitare trasferimenti negli ospedali di Trento o di Rovereto di pazienti fragili e dei numerosi turisti che, in inverno ed estate affollano queste valli, nell’ottica di un presidio territoriale sempre più vicino ai cittadini. Mi preme evidenziare – ha concluso Ferro – come queste due nomine sono la dimostrazione del continuo impegno di Apss nel reclutamento delle risorse umane per potenziare la sanità di prossimità e per essere sempre più attrattivi per i professionisti. Sono sicuro che la Scuola di medicina darà nuovo impulso a questo ospedale e a tutti gli altri presidi rendendoli maggiormente attrattivi considerato che ricerca e formazione saranno sviluppate in tutte le sedi territoriali».

Da parte dell’assessore Tonina sono state spese parole di elogio e ringraziamento per il risultato raggiunto e per il personale della struttura: «È un bel giorno essere qui oggi con Giorgio Butterini, Eugenio Antolini e Romina Parolari, con i quali abbiamo sempre condiviso sui temi dell’ospedale un percorso di prospettiva. Sono qui nel mio nuovo ruolo di assessore con i vertici di Apss per esprimere soddisfazione per le nomine di due giovani e valenti professionisti. Ci saranno molte cose da fare ma attraverso lo spirito di squadra sono sicuro che si potranno raggiungere obiettivi importanti. Colgo l’occasione per ringraziare il dottor Musetti che ha traghettato il reparto in questo ultimo anno con passione e impegno».

Rivolto poi ai numerosi professionisti presenti in sala Tonina ha espresso gratitudine per «la professionalità e la dedizione che mettete nel garantire a vario titolo cure di qualità ai cittadini. Questo presidio è una struttura integrata della rete ospedaliera trentina e ha un ruolo strategico nell’erogazione dei servizi di prossimità per le valli delle Giudicarie e sono convinto che attraverso la vostra passione, che si associa alla grande umanità, saprete far crescere ulteriormente questa struttura importante non solo per i nostri concittadini ma anche per i numerosi turisti che ogni anno passano le loro vacanze nelle valli Giudicarie».

Gli amministratori locali presenti hanno manifestato il loro apprezzamento per i passi compiuti e per l’impegno posto allo sviluppo della struttura che con queste nomine viene ulteriormente consolidata.