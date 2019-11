DEGASPERI (M5S) – INTERROGAZIONE * LUPO NELL’AVISIO SENZA TESTA E ZAMPE: « SE COSTITUISCE UN’IPOTESI DI REATO LA PAT HA AVVIATO UN’INDAGINE PER ACCERTARE LA RESPONSABILITÀ? »

La vicenda del lupo trovato morto nel torrente Avisio al di là di quanto comunicato dal Presidente della Provincia a seguito della riunione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che: “la presenza di un branco di lupi in Val di Fassa, molto confidente verso l’uomo, può rappresentare un problema della sicurezza delle persone”, viste anche le perplessità in ordine alla relazione autoptica, pone un evidente problema su come la Provincia -attraverso il competente “Servizio Foreste e Fauna”- si rapporti con l’Istituto zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per la raccolta di prove scientifiche che possano avvalorare l’ipotesi di essere in presenza di reati perseguibili penalmente a fronte di animali trovati morti sul territorio provinciale presumibilmente per cause non naturali.

Nel caso in questione dalle informative riportate dalla stampa locale e dalle interrogazioni presentate non emergono elementi conoscitivi relative alle modalità attraverso le quali il Servizio Foreste e Fauna si rapporta con i servizi tecnici, nella fattispecie l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, per acquisire il contributo da poter utilizzare in un eventuale momento giudiziario soprattutto quando si è in presenza di un evidente ipotesi di reato (leggi lupo senza arti e testa).

In questi casi è assolutamente essenziale lavorare sulla base di procedure condivise al fine di assicurare la corretta formazione della prova e dunque l’utilità della stessa.

Quindi l’autopsia a scopo forense, in medicina veterinaria, costituisce una fonte insostitui- bile di informazioni in tutti i casi di uccisione illegale e morte non naturale di animali.

Il lupo ritrovato morto nel torrente Avisio “senza testa e senza arti anteriori” costituisce una chiara evidenza di uccisione illegale e morte non naturale di animali che richiedeva di acquisire da parte del competente Servizio Foreste e Fauna sicuri elementi di prova da utilizzare nel procedimento di reato penale contro ignoti.

*

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1) se per la Provincia la fattispecie lupo ritrovato morto nel torrente Avisio “senza testa e senza arti anteriori” costituisce una ipotesi di reato e quindi oggetto di denuncia ed avvio di indagine al fine di accertare ed imputare la responsabilità;