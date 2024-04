CONSIGLIO PROVINCIA TRENTO * VISITE ISTITUZIONALI: « CLAUDIO SOINI RICEVE LA NEO PRESIDENTE DEL TAR, ALESSANDRA FARINA »

15.55 - mercoledì 3 aprile 2024

Cordiale incontro oggi pomeriggio a Palazzo Trentini tra la nuova presidente del Tar, la dottoressa Alessandra Farina e il Presidente del Consiglio Claudio Soini. Un colloquio che non si è limitato alla cortesia istituzionale e alla conoscenza reciproca, ma ha anche toccato alcuni temi operativi.

In particolare quello della nomina, che spetta al Consiglio, dei due giudici laici del Tar. Uno di questi, ha ricordato la neo presidente del Tribunale amministrativo, scadrà nel settembre del 2025. Data che sembra distante, ma si deve tenere conto dei tempi dei vari passaggi che permettono alle persone scelte dall’assemblea legislativa di arrivare a Palazzo Lodron, sede del Tar.

Vista l’importanza delle nomine, ha ricordato il Presidente Soini, è necessario lasciare un giusto spazio al dibattito politico. “Anche se l’importante – ha aggiunto – è che si scelga il nuovo giudice in base alla professionalità e non alla sua appartenenza politica.” Poi, una volta chiuso il passaggio in Aula, i nomi devono essere vagliati dal Plenum della giustizia amministrativa e infine si arriva al decreto del Presidente della Repubblica e alla sua registrazione che può richiedere anche un mese.

Per questo Claudio Soini ha detto che già a fine anno si dovrà mettere in programma la nomina del giudice laico in scadenza in settembre del prossimo anno per evitare che si creino “buchi” tra la scadenza e il rinnovo.