RAI 3 – “ “O ANCHE NO – LA DISABILITÀ NON VA IN VACANZA” * « SUI SENTIERI ACCESSIBILI DELLA VAL DI FIEMME (TN), IL 21 AGOSTO ORE 9.00 »

15.38 - giovedì 18 agosto 2022

“Se posso fare questo posso fare tutto”, guidati da questo motto e dallo spirito di avventura tanti si sono affidati alla associazione “Sportabili”, che in Val di Fiemme offre la possibilità di fare sport a persone con disabilità fisica, sensoriale e intellettiva. “O Anche No: la disabilità non va in vacanza”, condotto da Paola Severini Melograni insieme al campione paralimpico di sci nautico Daniele Cassioli, nella puntata del 21 agosto in onda alle 9.00 su Rai 3 (in replica lunedì 22 agosto alle 01.00) darà voce a Roberto Marconati, volontario dell’associazione, che racconterà le attività che vengono proposte: dalle classiche escursioni al rafting, dal nuoto al tennis senza tralasciare l’handbike.

Con il contributo di Walter Taufer, responsabile della comunicazione del parco naturale “Pale S.Martino – Paneveggio”, si racconterà un territorio in cui “Sportabili” si impegna anche a organizzare passeggiate lungo sentieri accessibili, percorsi tra i mille e i duemila metri che si possono compiere anche con carrozzine elettriche in dotazione all’associazione.

Con Radioimmaginaria, il network condotto e diretto dai ragazzi under17, si andrà a Milano per incontrare Francesca Marini dell’associazione “Atelier poesis”, voluta da alcuni genitori del quartiere Corbetta per promuovere la socialità dei loro figli più fragili.

Infine si tornerà in spiaggia, a Fregene, sulla costa laziale, per conoscere il progetto di “Mare inclusivo” voluto dall’AGSA (Associazione genitori soggetti autistici), grazie al quale ragazzi con disturbi dello spettro autistico si avvicinano al surf. Gli istruttori, con un approccio mirato, aiutano i giovani a domare le onde e godersi il senso di libertà che il mare sa donare. Ad illustrare il progetto “mare inclusivo” saranno Lucilla Mazzetti, da cui è partita l’idea, e la presidente AGSA Lazio Maria Teresa Rendina.

Come in ogni puntata ci saranno i Ladri di Carrozzelle con la loro musica e la satira di Stefano Disegni, che con il suo glossario stila con humor una classifica sulle parole che discriminano.

Le puntate e le stagioni precedenti possono essere viste su RaiPlay: