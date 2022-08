GARDA DOLOMITI SPA * “UNA NOTTE IN PALAFITTA”: « VALLE DI LEDRO, LUCIANA RIGOTTI DI RONCEGNO (TN) È STATA LA FORTUNATA VINCITRICE FRA I 4.756 PARTECIPANTI DEL CONCORSO »

15.20 - giovedì 18 agosto 2022

“Una notte in palafitta”, sulla macchina del tempo in Valle di Ledro. Sono stati quasi cinquemila i partecipanti al concorso per vivere la notte del 14 agosto in una delle palafitte di Molina di Ledro. Un Ferragosto “preistorico” per i vincitori che hanno presenziato anche ai festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario del Museo delle Palafitte.

Una notte diversa, all’interno di una palafitta preistorica per rivivere lo stile di vita dell’uomo nell’età del Bronzo. È stata Luciana Rigotti di Roncegno (TN) la fortunata vincitrice fra i 4.756 partecipanti del concorso “Una notta in palafitta”, che quest’anno ha registrato il record di iscrizioni. In palio il pernottamento all’interno di una delle palafitte del Lago di Ledro accanto al sito archeologico di Molina di Ledro, che dal 2011 è Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Ledro in collaborazione con Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro era aperta a tutti previa compilazione entro la fine di giugno di un form sul portale dell’APT Garda Dolomiti. Ad arricchire l’esperienza, inoltre, una serie di gadget targati Garda Dolomiti, oltre al viaggio per raggiungere la palafitta.

“L’anniversario del Museo delle Palafitte del Lago di Ledro rappresenta un traguardo importantissimo per una realtà dal grande valore turistico, che nell’arco di cinquant’anni ha accolto migliaia di visitatori e si è affermata come meta di riferimento soprattutto per scuole e famiglie.

L’APT Garda Dolomiti crede nell’importanza di sostenere e promuovere l’offerta culturale del Garda Trentino, di cui il museo delle Palafitte di Ledro è un polo importante insieme al Museo delle Palafitte di Fiavé e ai numerosi castelli e musei del nostro territorio.” – ha affermato Silvio Rigatti, Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.

A vivere l’esperienza di un tuffo nella preistoria sono stati il marito e la figlia della vincitrice, Denis e Nicole Pozzo, che oltre al pernottamento all’interno della palafitta nella notte del 14 agosto, hanno anche partecipato a una visita guidata del museo e del sito archeologico seguita da una cena a base di polenta di patate preparata dai polentari della Valle di Ledro.

Prima di trascorrere la notte all’interno dell’abitazione preistorica, i vincitori hanno partecipato ai festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario del museo durante il quale è stata inaugurata un’installazione video dal titolo “50 immagini per 50 anni”, ideata per ripercorrere le tappe principali della storia del museo, seguito da un suggestivo spettacolo di luci sull’acqua dal titolo “Buon compleanno Museo! – Time Machine”.

“È stata un’esperienza davvero speciale che non dimenticheremo mai e che ci ha permesso, anche solo per una notte, di vivere come gli antenati, di scoprire e sperimentare il territorio. L’accoglienza è stata davvero speciale e lo spettacolo sull’acqua del lago ha reso tutto più magico. Torneremo in Valle di Ledro per visitare gli altri luoghi che impreziosiscono questa meravigliosa valle” – hanno dichiarato Denis e Nicole Pozzo, il marito e la figlia della vincitrice del concorso.

“Una notte in palafitta” rientra nel ricco programma di eventi “Palafittando” che da luglio a settembre anima la Valle di Ledro e non solo: una festa lunga un’intera estate per celebrare i cinquant’anni di attività del Museo delle Palafitte del Lago di Ledro. Tra i prossimi appuntamenti non mancano visite guidate e laboratori per esplorare la natura a 360°. Inoltre, domenica 21 agosto alle ore 21:00 al Parco Arciducale di Arco si terrà l’evento musicale “The Vegetable Orchestra – Sinfonia Verde”, organizzato in collaborazione con il Comune di Arco, durante il quale i protagonisti saranno gli strumenti realizzati con la verdura fresca.

Foto di Jennifer Murphy/Muse